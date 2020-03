Coronavirus Volley/ Stop ai campionati e scudetto ai medici? Le Leghe ci pensano

Considerato il perdurare dell’emergenza coronavirus sul territorio nazionale e non solo e colpiti dall’esempio del Rugby, che solo in settimana ha deciso di chiudere con anticipo la stagione, ecco che pure il volley sta valutando la sospensione definitiva del campionato, senza l’assegnazione del titolo nazionale. Di fatto, vi sono infatti sempre meno speranze di poter ritornare in campo a breve e anzi già nei prossimi giorni è atteso un nuovo decreto del Governo Italiano che prolungherà il periodo di stop a tutte le attività, comprese quelle sportive, ma non solo. In questi giorni anche l’Associazione Medici Italiani di volley si è espressa in maniera netta contro la ripresa di ogni allenamento collegiale e dunque anche sulla ripresa dei campionati. Naturale dunque che anche in Lega ci si interroghi su come e se proseguire la stagione di campionato regolare oppure chiudere tutto qui.

CORONAVIRUS VOLLEY, LO SCUDETTO A MATTARELLA

Certo che si vada per lo stop al campionato o che si speri di recuperare in estate, è difficile prendere posizione visti i tanti fattori in gioco ed è ovvio che nelle alte sfere sia grande tensione, come abbiamo già visto nei giorni scorsi. Pure però si fa sempre più forte l’ipotesi dello stop alla stagione, senza l’assegnazione di titoli e conferma di promozioni e retrocessioni, per ricominciare, praticamente da zero l’anno prossimo. Tale ipotesi è poi ben forte in seno alla Lega volley femminile (che vede per ora solo due club contrari come Monza e Conegliano e un astenuto, Bergamo), da cui però in questo giorni è arrivata anche un’idea ben significativa. Proposta dal padron de Il Bisonte Firenze Wanny Di Filippo, sarebbe l’idea di chiudere qui la stagione e di consegnare lo scudetto allo stesso presidente della repubblica Sergio Mattarella, che in via simbolica, lo consegnerebbe a medici e infermieri e tutto al personale sanitario che si sta battendo in prima linea contro l’emergenza coronavirus in questi giorni così drammatici. Una proposta originale ma concreta e di certo dal grande potere, su cui ci si sta interrogando in questi giorni così caldi. A breve comunque le Leghe, femminile e maschile, dovrebbero di nuovo riunirsi per decidere il da farsi: di fatto si aspetta di conoscere solo le prossime misure del governo adotterà dopo il 3 aprile.



