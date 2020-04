Coronavirus Vuelta/ Ufficiale:cancellata partenza in Olanda, corsa ridotta a 18 tappe

Pubblicità

Ora è ufficiale: è stata cancellata la partenza in Olanda della Vuelta 2020 e la stessa corsa a tappe spagnola è stata rinviata al prossimo ottobre, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria per la pandemia da coronavirus. Dopo dunque il rinvio di Giro d’Italia e Tour de France (con quest’ultimo sempre più in bilico viste le ultime disposizioni del governo francese per limitare il contagio) ecco che anche il terzo grande giro della stagione ciclistica su strada 2020 deve arrendersi sotto i colpi della pandemia. A dare la notizia solo poche ore fa è stata in via ufficiale l’Aso (società che organizza, oltre che la corsa a tappe spagnola pure la Grande Boucle), che con una nota ha dunque annunciato la cancellazione della partenza in Olanda, prevista per la Vuelta 2020 per metà agosto. Ricordiamo che in origine questa edizione della corsa a tappe spagnola aveva fissato il via per il 14 di agosto nelle regioni di Utrecht, con tre tappe da svolgersi proprio nei Paesi Bassi, prima di tornare in Spagna e arrivare a gloriosa conclusione il 6 settembre a Madrid.

CORONAVIRUS CICLISMO, VUELTA RIDOTTA A 18 TAPPE: SI INCROCERA’ COL GIRO?

Ad ora non possiamo dire che la notizia della cancellazione della partenza in Olanda come dello stesso rinvio in autunno della stessa Vuelta ci coglie così di sorpresa: anzi la notizia, vista anche la riorganizzazione dell’intero calendario mondiale 2020, era già nell’aria da diverso tempo. Purtroppo il perdurare della pandemia come pure il prolungamento di severe norme di lockdown, anche in Olanda (che ha vietato gli eventi sportivi fino al 1 settembre), hanno costretto l’Aso a muoversi di conseguenza, provvedendo anche alla riduzione delle tappe, ora fissata a 18. “È una decisione complicata, che non vorresti mai prendere, ma che ci siamo trovati costretti ad adottare a causa delle complesse circostanze che stiamo vivendo” ha spiegato Javier Guillen. Va pure aggiunto che al momento non sono note nuove date ufficiali per la Vuelta 2020, ma l’ipotesi ad ora sul tavolo è quella di rinviare la corsa spagnola in autunno, probabilmente dal 21 ottobre al 8 novembre, slot dove però dovrebbe venir disputato anche il Giro d’Italia. Chiaramente il tutto è ancora in via di definizione e si spera che a breve anche l’Uci riesca a trovare la migliore quadra possibile per questa stagione 2020 del ciclismo, ancora da iniziare.



