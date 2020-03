Coronavirus, youtuber “Germania vs Italia”/ Video “misure dure, i tedeschi sbagliano”

La giovane youtuber Paula Milano, conosciuta su Youtube per i suoi video in cui rimarca le differenze tra la Germania e l’Italia, ha voluto dire la sua anche sulla attuale emergenza sanitaria in un nuovo filmato dal titolo: “Coronavirus in Germania VS Coronavirus in Italia”. In che modo i due Paesi stanno affrontando quella che ormai è diventata a tutti gli effetti una pandemia? Da pochi giorni non solo il Nord Italia ma l’intero Paese è diventato “zona rossa”, o meglio “zona protetta”. Fino allo scorso 10 marzo, in Germania il numero dei contagiati era pari a 1139 (ad oggi più che raddoppiato). Come spiega la youtuber, quando l’Italia aveva un numero molto simile ha deciso di chiudere tutte le scuole prendendo prontamente delle misure, a differenza di quanto fatto dallo stato tedesco. “Il ministro della salute tedesca dice che è importante continuare a lavorare”, dice ancora Paula. A suo dire, infatti, “si può rinunciare a un concerto, ad andare in discoteca, a una partita di calcio ma non si può rinunciare alla vita quotidiana di andare al lavoro, o i bambini all’asilo o a scuola”. Lo Stato italiano, di contro, ha preso delle misure particolarmente aggressive per contenere la diffusione del virus. Tra queste, la limitazione negli spostamenti e l’obbligo di portare sempre con sé un’autocertificazione.

CORONAVIRUS, GERMANIA VS ITALIA: LE DIVERSE REAZIONI

Il maggior istituto per la salute in Germania, come spiegato dalla youtuber Paula Milano, avrebbe aspramente criticato l’Italia sulla gestione dell’emergenza Coronavirus dal momento che “ha riconosciuto l’epidemia molto tardi tramite i pazienti già morti”. “Secondo me queste accuse sono molto gravi perchè non viviamo in un tempo nel quale è importante giudicare un paese”, ha spiegato Paula, commentando le parole del vertice dell’istituto tedesco. “L’Italia ha preso tantissime misure nel giro di poco tempo e credo che qui lo Stato abbia preso questa pandemia come una cosa molto seria, anzi hanno pure esagerato”, ha aggiunto la youtuber tedesca che ha criticato la scarsa chiarezza rispetto alle regole imposte dal governo italiano. E proprio la mancanza di chiarezza nelle disposizioni legate agli spostamenti, a suo dire, potrebbe incrementare i contagi. “Io credo che la Germania sta sbagliando tantissimo”, ha aggiunto la youtuber, criticando al tempo stesso l’eccessiva apertura. “Sono assolutamente in disaccordo con quello che stanno facendo, in Italia avranno sbagliato ma non si può sempre agire giusto”, ha proseguito, “però i numeri italiani devono far pensare gli altri Paesi, non si può continuare facendo finta di niente”. Nonostante si sia detta d’accordo con le misure adottate, Paula crede al tempo stesso che le persone non andrebbero obbligate a comportarsi in un determinato modo. “Esattamente per quello il virus si è espanso così tanto”, ha commentato. Tuttavia, pur conscia della gravità delle misure adottate dal governo nostrano, la giovane è convinta che queste serviranno a farci stare al sicuro, a differenza delle decisioni prese negli altri Paesi, più interessati, a suo dire, all’aspetto economico. La Germania ad oggi avrebbe puntato il dito contro l’Italia. Paula tuona in merito: “Questa è ignoranza perchè non è colpa di un popolo, è una malattia, non conosce il colore della pelle o il paese di origine”.





