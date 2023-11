Corpo Libero, serie tv: anticipazioni seconda puntata 1 novembre 2023/ Martina spezza il giuramento…

Corpo Libero, serie tv: anticipazioni seconda puntata 1 novembre 2023

Corpo Libero torna questa sera – mercoledì 1 novembre 2023 – alle ore 21.20 su Rai 2 con il secondo episodio della stagione. La puntata sarà come sempre colma di colpi di scena e non mancherà il clima teso già percepito nel precedente episodio. La nuova serie tv caratterizzata da un evidente gusto per il thriller vede come protagoniste le componenti di una squadra di ginnaste, spesso ostacolate da una serie di pressioni per nulla banali.

La seconda puntata di Corpo Libero – in onda questa sera, mercoledì 1 novembre, alle ore 21.20 su Rai 2 – seguirà le vicende osservate nel primo appuntamento con la nuova miniserie thriller. Un oscuro omicidio ha sconvolto la quotidianità di una squadra di ginnaste: le “Vis Invicta”, il tutto mentre si trovavano in montagna per prepararsi al meglio per una nuova sfida. Il delitto non sarà però l’unico motivo di squilibrio tra le ragazze.

Corpo Libero, anticipazioni 1 novembre 2023: la trama della seconda puntata

Come anticipato, la seconda puntata di Corpo Libero I – in onda questa sera, mercoledì 1 novembre, alle ore 21.20 su Rai 2 – seguirà il filo conduttore del primo episodio. Le ragazze della “Vis Invicta” sono ancora sconvolte per le vicissitudini della loro compagna di squadra, Benedetta. Quest’ultima è stata ritrovata nel bel mezzo del bosco sia scossa che visibilmente ferita. Le sue condizioni non la rendono dunque arruolabile per la prossima gara e al suo posto viene scelta Martina.

Martina aveva assicurato alle compagne di squadre che non avrebbe rivelato nulla all’allenatrice Rachele rispetto a quanto accaduto a Benedetta. Successivamente però tradisce tale compromesso generando le ostilità delle ragazze. Le componenti della squadra tenteranno in tutti i modi di mettere alle strette la ginnasta a sua insaputa sembrano voler ordire un’amara vendetta. Nel frattempo, Martina trova almeno il conforto di Pietro ma la situazione potrebbe presto degenerare.

