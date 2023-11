Corpo Libero, serie tv: anticipazioni ultima puntata 8 novembre 2023/ Martina indagata per omicidio…

Corpo Libero, serie tv: anticipazioni ultima puntata 8 novembre 2023

Da 2 settimane ha debuttato su Rai 2 una nuova ed entusiasmante serie tv da ascrivere al genere thriller: Corpo Libero, una saga dedicata ad un gruppo di ginnaste, alle prese però con una serie di misteri e situazioni scabrose capaci di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Le prime due puntate sono servite per rompere il ghiaccio con la trama; un mix di dinamiche agonistiche, sconvolte da un mistero che sembra essere ancora lontano dall’essere risolto.

Questa sera – 8 novembre 20233 – in prima serata su Rai 2 andrà in onda la terza puntata de Corpo Libero, serie tv thriller proposta in esclusiva dalla Paramount+. La serata sarà scandita da due episodi che determineranno i passaggi cruciali verso un clamoroso colpo di scena per il finale di stagione. L’appuntamento di questa sera sarà infatti conclusivo e chissà quanti nodi ci saranno ancora da sciogliere. La visione degli episodi di questa sera – mercoledì 8 novembre – e dei precedenti è disponibile anche in streaming su Paramount+ e sull’app RaiPlay.

Corpo Libero, anticipazioni 8 novembre 2023: la trama degli ultimi due episodi

Come anticipato, questa sera – mercoledì 8 novembre – andrà in onda il finale di stagione di Corpo Libero, in prima serata su Rai 2. Il primo episodio – ovvero il numero 5 – aprirà uno scorcio sul mattino del giorno della finale a squadre. Carla e Nadia sono ancora alle prese con i litigi ma gli impegni non offrono spazio ad un chiarimento concreto. Nel frattempo, Martina inizia ad avere qualche difficoltà rispetto agli allenamenti ma trova in Alex e Pietro due punti di riferimento per trovare la grinta giusta. Qualcosa però inizia a guastare la tenuta fisica e l’umore delle ginnaste ed a confermare il mistero sarà Angelica, in un confronto proprio con la protagonista.

Il secondo – il numero 6 – e ultimo episodio del finale di stagione di Corpo Libero, in onda questa sera su Rai 2, partirà proprio dal confronto tra Martina e Angelica in vista della finale del torneo a squadre. Il dibattito sarà presto interrotto da una clamorosa scoperta; un cadavere sepolto sotto la neve. Le prime indagini porteranno a puntare il dito proprio verso la protagonista, ultima ad aver avuto contatti con la vittima. In un binario parallelo, l’ansia e lo stress pervadono tutte le ginnaste prossime a cimentarsi nella competizione; il tutto mentre imperversano gli interrogativi sull’identità dell’assassino.











