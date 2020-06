Corpus Domini/ Il 14 giugno si celebra il corpo del Signore

Pubblicità

Corpus Domini è la festa con cui la Chiesa cattolica celebra il corpo del Signore (secondo la traduzione letterale dal latino Corpus Domini) e si celebra il 14 giugno. Secondo la tradizione, i fedeli che partecipano alla messa e prendono parte attivamente al sacramento dell’eucaristia non fanno altro che mangiare il corpo di Cristo (identificato nell’eucarestia). Le origini del Corpus Domini risalgono al Medioevo, più precisamente agli inizi del XIII secolo. Una priora del monastero situato presso il Monte Cornelio, nella città di Liegi, ebbe una visione mistica: una luna candida era in ombra in un lato. Secondo la rivelazione della mistica Giuliana di Retìne, la Luna era la rappresentazione della Chiesa di allora. L’ombra rappresentava una mancanza da parte della comunità cristiana, che venne individuata nell’assenza di una festa in onore dell’Eucaristia. Giovanni di Lausanne, canonico belga della città di Liegi, presentò allora una richiesta ufficiale al vescovo, chiedendo che nella diocesi fosse introdotto il Corpus Domini.

Pubblicità

Corpus Domini, il via libera della Chiesa

Oltre mezzo secolo più tardi arrivò per il Corpus domini il via libera da parte della Chiesa, che istituì la festa dedicata al sacramento dell’Eucaristia nell’anno 1264 sulla decisione di Papa Urbano IV. Il documento ufficiale che attestò l’estensione della festa del Corpus Domini a tutta la Chiesa cattolica è la bolla Transiturus. Il pontefice Urbano IV stabilì che la festa dell’Eucaristia venisse celebrata 60 giorni dopo Pasqua, cioè il giovedì successivo alla prima domenica che segue la festa della Pentecoste (50 giorni dopo la festività pasquale). Dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso (1977), in molti Paesi la solennità del Corpus Domini è stata trasferita alla domenica successiva, tra cui l’Italia. A questo proposito, è bene però sottolineare che esistono delle differenze locali. Ad esempio a Milano, dove si segue il calendario ambrosiano, la celebrazione del Corpus Domini è rimasta al giovedì. Allo stesso modo anche Roma, anche se è dal 2017 che la festa dell’Eucaristia viene celebrata alla domenica successiva anche nella capitale su volere di Papa Francesco I.

Pubblicità

La scelta di Tommaso d’Aquino

Tornando a Urbano IV e all’istituzione della solennità del Corpus Domini nella seconda metà del XIII secolo, il pontefice scelse Tommaso d’Aquino per scrivere l’officio della festa. Il noto teologo appartenente all’ordine domenicano compose il celebre Pange lingua, che a distanza di quasi 800 anni rappresenta l’inno più importante della festa con cui viene celebrato il corpo del Signore. La tradizione afferma che una volta conclusa l’opera, Tommaso d’Aquino ricevette i complimenti dallo stesso Gesù tramite il Crocifisso presente. Il Crocifisso ligneo che parlò a San Tommaso oggi è custodito all’interno del convento di San Domenico sito a Orvieto. San Tommaso d’Aquino, definito dai suoi contemporanei Doctor Angelicus, aveva la propria residenza nella città umbra (sita nell’odierna provincia di Terni), presso il convento citato qui sopra. A Orvieto, insieme a San Tommaso d’Aquino, dimorava anche il Pontefice Urbano IV, che sarebbe morto nello stesso anno in cui emanò la bolla Transiturus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA