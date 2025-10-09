Corrado Augias, chi è il giornalista tra i più apprezzati di sempre in Italia? L'amore con la moglie Daniela Pasti e la figlia Natalia

Scrittore e giornalista, tra gli intellettuali più affermati nel nostro Paese, Corrado Augias a 90 anni ancora oggi imperversa nei salotti televisivi di tutta Italia per parlare di politica e attualità. Solo pochi giorni fa ha parlato di Giorgia Meloni e delle presunte minacce di morte ricevute dalla Premier, spiegando che a suo dire dovrebbe denunciarle alla Digos e non a Bruno Vespa, a Porta a Porta. Al di là delle idee politiche, chi è Corrado Augias e cosa sappiamo della sua vita privata?

Corrado Augias è sposato da tantissimi anni con Daniela Pasti, nata dal generale Nino Pasti, militare nonché politico. Con Daniela, Corrado ha avuto la figlia Natalia, che come lui lavora nel mondo del giornalismo. Daniela, al fianco di Corrado da tutta la vita, è nato a inizio anni Sessanta: nel 1965, poi, è venuta al mondo la loro prima e unica figlia, Natalia.

Chi è la moglie di Corrado Augias, Daniela Pasti: amore nato in gioventù

Come dicevamo, Daniela Pasti, la moglie di Corrado Augias, è figlia del generale Nino Pasti. Daniela, infatti, sarebbe nata proprio durante la carriera militare del papà. E, a quanto pare, anche l’amore tra lei e Corrado sarebbe appunto collegato al mondo militare: i due si sarebbero conosciuti in una colonia per i figli dei militari dell’Aeronautica. Da quel momento il loro amore ha conosciuto tappe importanti, come le nozze e la nascita di Natalia.

Daniela, al di là dell’essere la moglie di Corrado Augias, è una donna molto riservata, che non ha mai fatto parlare di sé. Poche volte i due si sono mostrati insieme davanti alle telecamere o ad eventi pubblici: dunque, sono poche le informazioni che abbiamo sulla donna che da più di sessant’anni condivide la sua vita con uno dei più grandi giornalisti e intellettuali del nostro tempo.

