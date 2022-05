Corrado Augias, chi è?/ Scrittore e giornalista con la passione per Parigi

Chi è Corrado Augias

Corrado Augias, giornalista, scrittore, conduttore televisivo, autore televisivo, drammaturgo ed ex politico italiano, è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, giovedì 5 maggio. Nato a Roma, è legatissimo alla città di Parigi di cui ha scritto tanto nei suoi testi e che può essere considerata la sua città d’adozione. Pur vivendo a Roma pare, infatti, che Corrado Augias trascorre molto tempo anche nella capitale francese. Nel corso della sua grande e lunga carriera, l’ospite di oggi di Serena Bortone, si è dedicato al giornalismo, alla scrittura, ma anche alla politica.

La sua grande passione è sempre stata la scrittura, per la precisione è uno scrittore giallista. E’ autore, infatti, di una trilogia composta dai libri Quel treno da Vienna, Il fazzoletto azzurro, L’ultima primavera, da cui fu tratta la miniserie Guerra di spie e che ha appassionato e appassiona ancora gli amanti del genere.

La carriera televisiva di Corrado Augias

Corrado Augias è entrato in Rai nel 1960 e, inizialmente, ha curato la corrispondenza da New York per la Rai. Nel corso degli anni, si è dedicato anche alla televisione come autore e conduttore. E’ stato, infatti, autore di programmi targati Rai importanti come Telefono giallo e Babele, programma dedicato interamente ai libri.

Nel salotto di Serena Bortone, Corrado Augias aprirà il cassetto dei ricordi raccontando dettagli inediti della sua lunga e straordinaria carriera che gli ha permesso d’incontrare tante gente e conoscere tanti luoghi che sono stati d’ispirazione anche per i suoi scritti.

