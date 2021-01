Corrado Augias: “Ho perso 92 euro di rimborso Enel”/ Gaffe, è una mail di phishing

Ha letteralmente del clamoroso la gaffe nella quale si è imbattuto, suo malgrado, Corrado Augias, celebre scrittore e giornalista, finito in queste ore al centro delle chiacchiere e degli sfottò sulla spietata ghigliottina del web per via di un articolo pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” in risposta a una lettrice, nel quale ha raccontato un episodio capitatogli nei giorni scorsi e della cui scarsa attendibilità pare non essersi minimamente accordo.

“Giovedì mi arriva per mail un avviso dell’Enel – ha esordito Augias – e, sottolineo, Enel, non l’amministrazione di un piccolo borgo sperduto, che trascrivo: ‘ENEL – si tratta di un ultimo sollecito si dispone di un rimborso incompiuto il rimborso di 92,72 ancora valido fino al 28/01/2021’. Notare che la data di scadenza coincide con quella del sollecito. Vado verso l’incredibile, il messaggio prosegue così: ‘Questa mail vi informa che l’importo non rimane disponibilité (sic). Fare clic sul seguente link: accedi a MyEnel’. Oramai sgomento faccio clic, si apre una finestra dalla quale trascrivo ancora una volta alla lettera. Prima casella: ‘Unsolicited e-mail or cell phone numer’ (?) ,seconda casella: ‘Password'”.

CORRADO AUGIAS INCAPPA NEL PHISHING: IRONIA SUL WEB

Come avrete ormai capito, si tratta di un tentativo di phishing, simile a quelli che ogni giorno molti italiani ricevono nella propria casella di posta elettronica, cestinandoli direttamente senza neppure aprirli. Corrado Augias, però, questa volta ci è cascato, come rivela egli stesso: “Non ho quella password, ma per fortuna una piccola scritta sottostante mi rassicura col benevolo imperativo ‘Recover Password’ – accanto un’altra scritta avverte ‘Recovers Username’ (notare la ‘s’ finale che trasforma l’imperativo nella terza persona di un presente indicativo). Comunque, clicco sulla dicitura ‘Recover password’, non succede nulla, sembra di legno. Non mi scoraggio, un’ulteriore scritta aggiunge: ‘If hai problemi di accesso clicca qui’. If hai? Ripeto: if hai? Non succede nulla nemmeno lì. Pazienza, ho perso 92,72 euro, in compenso ho vissuto un’esperienza di forte intensità”. A questo punto, il giornalista si lancia in una rapida disamina critica nei confronti di Enel: “Con la bella pubblicità che fa, così moderna, dinamica, apparentemente amichevole, non ha una persona in grado di scrivere un messaggio in un italiano comprensibile? Né un tecnico capace di organizzare una finestra di dialogo?”. Sul web, intanto, gli utenti si scatenano. C’è chi scrive: “Epica! Peraltro temo per lui che gli abbiano trasmesso qualche bel virus”, oppure: “Cronaca di un phishing evitato per un soffio. Qualcuno chiami Corrado Augias e glielo dica però”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA