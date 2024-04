Corrado, chi è il figlio di Diana Puddu vincitrice di The Voice Senior 2024/ “Siamo una bella famiglia unita”

Corrado, chi è il figlio di Diana Puddu: “Siamo una bella famiglia unita“

Reduce dalla vittoria a The Voice Senior 2024, Diana Puddu è pronta a raccontarsi oggi pomeriggio nel salotto de La volta buona, ospite di Caterina Balivo su Rai 1. La cantante ha fatto parte del team di Gigi D’Alessio, che l’ha condotta al grande trionfo mettendo in risalto le sue notevoli doti canore. La vincitrice del talent show condotto da Antonella Clerici è una casalinga 61enne originaria della Sardegna, che ha fatto della musica la sua più grande passione. A supportarla in questa avventura c’è sempre stata la sua famiglia, composta dal marito Paride e dal figlio Corrado.

È stata una grande gioia, in particolare per Corrado, vederla trionfare e realizzare uno dei suoi sogni: cantare fuori dalla Sardegna per un grande pubblico. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Diana ha raccontato il rapporto con le sue radici e la sua famiglia, elogiando il figlio: “Sono nata il 20 febbraio del ‘63 a Cagliari. Ora vivo a Quartu Sant’Elena, città dei miei genitori. Mio marito è brianzolo, ci siamo conosciuti in Sardegna. Mio figlio Corrado, di 29 anni, mi ha dato tante soddisfazioni. Siamo una bella famiglia unita“.

Diana Puddu sulla famiglia a The Voice Senior 2024: “Sono stati la mia roccia“

Paride e Corrado, marito e figlio di Diana Puddu, sono la colonna portante nella vita della vincitrice di The Voice Senior 2024. Entrambi sono esplosi di gioia nel vedere la cantante trionfare, dopo averla a lungo supportata nel corso della trasmissione. “Sono stati la mia roccia – ha raccontato sempre nel corso dell’intervista – Mi hanno sempre sostenuto, incoraggiata“.

Poi, ha rivelato un curioso retroscena sulla sua partecipazione al programma: “Se sto vivendo tutto questo, è grazie a mio marito che mi ha iscritto a sorpresa al talent. Il 20 febbraio ho compiuto 61 anni e il 23 sono comparsa la prima volta in televisione. È stato il più bel regalo di compleanno“.

