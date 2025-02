Una notizia che non si avrebbe mai voluto dare, ma la vita va sempre a braccetto con la morte: Corrado Formigli ha perso suo padre Giorgio, come ha annunciato lui stesso in un post pubblicato sul profilo Instagram. Una foto in bianco e nero di suo padre, elegantissimo, che guarda di lato, e non dritto in camera, con fare misterioso quasi. Neanche a dirlo sono stati tantissimi i messaggi di condoglianze dei suoi spettatori e delle persone dotate di un minimo di sensibilità, così come della sua numerosa famiglia.

“Ciao grande uomo” ha scritto Corrado Formigli in seguito alla morte del padre Giorgio Formigli, “che il viaggio ti sia lieve, cerca di non litigare”. Una chiusa ironica che avrà fatto sorridere quelli che avranno letto questo tenero messaggio di commiato da una figura importante come quella del padre. D’altronde con l’ironia si fa sempre un passo avanti verso l’evoluzione dell’essere umano.

Corrado Formigli, è morto il padre: tanti i messaggi di cordoglio

Giorgio Formigli è nato nel lontano 1931, di origini toscane, ma trasferitosi nella ridente e caotica Napoli con sua moglie. Qui era diventato un’impresa di costruzioni. Hanno poi avuto il figlio Corrado che è diventato il giornalista e conduttore che gli spettatori conoscono bene e che hanno sempre apprezzato la sua onestà, il suo essere pungente e sempre puntuale per quanto riguarda le notizie e le inchieste.

Corrado Formigli – che negli anni passati ha rischiato l’arresto – per via del suo lutto devastante ha ricevuto migliaia di messaggi di affetto sotto il suo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Anche la conduttrice Rai Serena Bortone ha voluto mandargli un grande abbraccio. Le nipoti lo hanno definito un grande nonno in grado di lasciare una grande eredità e un ricordo straordinario. Lo hanno amato tutti e questi messaggi lo testimoniano in pieno.