Corrado Formigli, chi è? L'amore con Stella Prudente dal quale sono nati tre figli: la prima, Sofia, è ormai grande. Poi l'arrivo di Viola e del maschietto

Corrado Formigli, l’amore con la giornalista Stella Prudente

Corrado Formigli, giornalista italiano classe 1968, è sposato con una collega, Stella Prudente. Nonostante sia molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, Corrado ha parlato in qualche occasione della sua famiglia e in particolar modo dei suoi tre figli. Anche la moglie di Corrado è iscritta all’Ordine dei pubblicisti, essendo diventata giornalista nel 2005. Stella ha collaborato con diverse testate nel corso della sua carriera: tra queste alcune prestigiose come Il Messaggero.

Stella, prima di diventare giornalista, si è dedicata al mondo della musica e della letteratura. Si è diplomata infatti alla Nuova Accademia di Musica Moderna e ha poi studiato Lettere a Milano. Non è chiaro come e quando abbia conosciuto il marito, Corrado Formigli: sono pochi infatti i dettagli che si hanno sulla vita privata del giornalista, sempre molto riservato. I due, comunque, sappiamo che stanno insieme ormai da tempo: hanno avuto infatti tre figli, la prima di questi ormai venticinquenne. Un rapporto che dura dunque da tanto.

Corrado Formigli, chi sono i tre figli nati dal matrimonio con Stella

Come dicevamo, non sono molti i dettagli che si hanno sulla vita di Corrado Formigli e sulla sua storia con Stella Prudente. Sappiamo però che i due hanno avuto tre figli. La prima si chiama Sofia e ha ormai quasi 25 anni. Il papà, a Vanity Fair, nel 2020 spiegava: “Una ha quasi vent’anni e studia relazioni internazionali, non mi sembra interessata al mestiere da giornalista”. E ancora, parlando degli altri due figli, Viola e il maschietto (del quale non si conosce il nome), raccontava: “Gli altri sono piccoli. Mi sembrano dominati da un anti-padre, dicono che non vogliono fare i giornalisti perché lo faccio io, ma è normale”. Poche, infatti, le informazioni sui suoi ragazzi e sul suo matrimonio con Stella Prudente.