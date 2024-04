Corrado Fortuna in difficoltà prima di Vanina-Un vicequestore a Catania/ “A volte non si lavora per mesi”

Corrado Fortuna racconta le difficoltà prima di Vanina-Un vicequestore a Catania

Nel cast di Vanina-Un vicequestore a Catania ha trovato posto anche Corrado Fortuna. L’attore che interpreta il dottor Manfredi Monterreale nella fiction di Canale Cinque, si è raccontato nel corso di una intervista concessa a Superguida TV, dove ha ripercorso anche alcuni momenti complicati che si è ritrovato ad affrontare nel corso della sua carriera.” Ci sono anni che non arrivi a fare 20mila euro. Si vende un’immagine a chi legge questi articoli, poco aderente alla realtà della nostra vita. Stiamo raccontando la mia vita, penso che sia interessante raccontare anche questo”.

Non sempre le cose vanno rose e fiori, come confidato da Corrado che in queste settimane stiamo vedendo in onda con Vanina-Un vicequestore a Catania: “Ci sono tanti momenti nella vita di un attore, e io ho la fortuna di fare 3 provini al mese e mi sento fortunato per questo, ma non è che siamo sempre sulla passerella. Questo è importante da raccontare” ha confessato l’attore nel corso dell’intervista. Come confessato da Corrado Fortuna, anche il mestiere di attore conosce crisi.

Vanina-Un vicequestore a Catania, Corrado fortuna confessa: “Nessun progetto al momento”c

Riguardo al suo personaggio che collabora a stretto contatto con Giusy Buscemi, Corrado Fortuna ha rivelato: “Il mio personaggio è interessante perché innamorato di Vanina, ma non è quel tipico maschio come lo sono stato anche io delle volte, che davanti a un tentennamento dell’altra persona si dispera oppure molla l’impresa. Manfredi reagisce sorridendo ai rifiuti di Vanina. Alleggerisce sempre”.

Dopo l’avventura su Canale Cinque in Vanina, dove Corrado Fortuna interpreta Manfredi Monterreale, si paventa all’orizzonte un mare di incertezze per l’attore: “Progetti non ci sono al momento. Non so se la sequenza di provini di queste ultime settimane sia solo una coincidenza con la presenza di Vanina in televisione. Detto questo potrei dirti non posso dirtelo per scaramanzia ma non è così. Ti dico che non c’è nulla. Mi hai fatto un’intervista sulla vita di un attore e penso che sia interessante raccontare anche i momenti bui. Ci sono mesi e mesi per tutti, in cui stai a casa. La realtà di Instagram è una realtà di facciata, ci tenevo a raccontare la vera vita di un attore in questa intervista”. Vedremo se dunque arriverà qualche chiamata per Corrado Fortuna, che sta stupendo tutti su Canale Cinque in queste settimane.

