Comico, imitatore e sceneggiatore, Corrado Guzzanti ha frequentato la facoltà di filosofia all’Università La Sapienza di Roma, senza però conseguire la laurea. Nel 1987, l’esordio come autore, con lo spettacolo “Il tempo restringe” per un provino della sorella Sabina, con la quale collaborò in più occasioni. Nel 1988 collaborò con Antonio Ricci nel programma L’araba fenice, iniziando così con le sue prime avventure televisive. Nel 1990 debuttò con un ruolo da protagonista, insieme ad altre attrici, nella trasmissione “Scusate l’interruzione” e negli stessi anni cominciò a lavorare anche a teatro, sia come attore che come autore. Più avanti Corrado Guzzanti si è dedicato alla satira, con la trasmissione “Avanzi”, interpretando il personaggio immaginario di Rocco Smithersons, che ha ottenuto un successo straordinario negli anni.

A lungo, Corrado Guzzanti ha lavorato con Serena Dandini, nell’ambito del format “Avanzi” ma non solamente. I due, insieme, hanno lavorato a diversi programmi. Negli anni Novanta, Guzzanti si è dedicato a lungo anche alla satira politica, interpretando una serie di personaggi che hanno fatto la storia dell’Italia, in politica certo, ma non solamente. Ad esempio, celebri sono le sue imitazioni di Roberto Baggio, Umberto Bossi, Vittorio Sgarbi ma anche Giampiero Mughini. In Mediaset, invece, lavorò nel programma della Gialappa’s band “Mai dire gol”.

Corrado Guzzanti si è allontanato dal mondo della televisione per nove lunghi anni, senza trasmissioni sue, se non semplici ospitate. Il comico è tornato in tv nel 2011 con il programma “Aniene” su Sky, con una sola puntata. Da quel momento ci sono state una serie di esperienze tra Sky e non solamente: ad esempio, Corrado ha fatto parte del cast di “Ogni maledetto Natale” mentre negli ultimi anni ha preso parte a “Propaganda live” su La7 in più di un’occasione. È entrato anche nel cast di “LOL – Chi ride è fuori” nel 2022, ritrovando popolarità e ricevendo apprezzamenti da parte del pubblico.