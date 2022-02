Corrado Guzzanti, chi è il comico?/ “Dopo cinque minuti me ne sono pentito”

Non ci sono grandi dubbi nell’indicare come Corrado Guzzanti abbia ereditato la verve comica dal suo DNA. Anche le sue sorelle, Sabrina e Caterina sono riuscite a costruire una carriera all’insegna del sarcasmo e dell’ironia, come ha fatto lui stesso, che ha ottenuto la celebrità grazie alle imitazioni di personaggi appartenenti al mondo della politica e dello spettacolo.

Nel suo curriculum non ci sono però solo personaggi famosi, ma anche personaggi che lui stesso ha ideato traendo spunti dall’attualità e dalla sua esperienza quotidiana. E’ il caso, ad esempio, del coatto Lorenzo, del santone Quelo e del poeta Brunello Robertetti. E ora è pronto a dimostrare di non avere perso lo smalto dei tempi migliori grazie alla nuova esperienza che lo attende: sarà infatti uno dei concorrenti della seconda edizione di “LOL – Chi ride è fuori“.

Corrado Guzzanti imitatore dalla battuta sempre pronta: ecco dove lo vedremo

“LOL – Chi ride è fuori“. condotto dalla coppia Fedez-Mara Maionchi, si è rivelato un vero successo grazie anche alla presenza di alcuni comici che fino a quel momento erano ancora poco conosciuti. Nella nuova edizione la formula resta la stessa, ma con l’ingresso di alcune new entry pronte a scardinare l’equilibrio. E’ il caso, ad esempio, di Corrado Guzzanti, che ha accettato con entusiasmo questa nuova sfida. O almeno all’inizio. Questa volta a gestire il gruppo ci saranno il marito di Chiara Ferragni e Frank Matano, con Lillo pronto a dare sostegno ai concorrenti.

“Quando è uscito ‘LOL’ la scorsa stagione molti follower mi chiedevano di partecipare, altri no – ha dichiarato Guzzanti in un’intervista -. Alla fine ho detto sì, ma cinque minuti dopo mi sono pentito. Attraversi diversi stati d’animo: alcune volte ti chiedi perché diavolo ci sei andato, poi invece conosci qualcuno di interessante e decidi che devi assolutamente rimanere. Ho trovato il programma interessante per i comici perché è uno show sostanzialmente drammatico: non dover ridere è una tortura. Mi sembrava una sfida interessante lontano da tutto quello che ho fatto finora. In questi anni mi ero atrofizzato sulla poltrona di casa, Lol mi ha fatto venire voglia di ritornare a fare Tv e teatro. Infatti sto preparando diverse cose”.



