Corrado Guzzanti, Lol 2 Chi ride è fuori/ “Quest’esperienza come terapia d’urto”

C’è anche Corrado Guzzanti tra i protagonisti di Lol 2 Chi ride è fuori, disponibile da oggi giovedì 24 febbraio su Prime Video. Un’esperienza che il comico ha definito come “una grande terapia d’urto”. Le anticipazioni dell’attesissimo comedy-show prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios rivelano che il personaggio di Corrado Guzzanti metterà a dura prova gli altri concorrenti, con un’imitazione imperdibile di Antonelli Venditti al pianoforte. Poi indosserà i panni di Vulvia che “in realtà sembra la nonna dopo un incidente”.

Il comico è senza dubbio uno dei protagonisti di questa seconda edizione di Lol 2 Chi ride è fuori, in una sfida irriverente a colpi di battute, improvvisazioni e gag con altri colleghi provenienti dal mondo comico. Riuscirà a farli ridere per primo? O sarà lui, invece, a “soccombere” alle loro battute?

Corrado Guzzanti e la terapia d’urto con Lol 2 Chi ride è fuori: “Come uno sport estremo”

In una intervista riportata da corriere.it, rilasciata alla vigila della messa in onda Lol 2 Chi ride è fuori, Corrado Guzzanti ha espresso un entusiasmo avvolgente circa la sua avventura sul set. “Ho preso questa esperienza come una terapia d’urto, come uno sport estremo. È un po’ come gettarsi con il deltaplano e vedere che effetto fa”, ha raccontato il comico, sottolineando come il divertimento sia stato un elemento costante di Lol 2.

“Mi sono trovato molto a disagio e mi sono divertito molto, si vede anche la disperazione del comico che poi genera le cose più divertenti. Avevo voglia di buttarmi in una cosa lontana da ciò che faccio. Ho dimenticato però che ho una certa età, come chi si iscrive alla maratona di New York e sviene dopo mezzo chilometro”.

