Corrado Guzzanti/ “LOL mi ha fatto venire voglia di tornare in tv e a teatro”

Corrado Guzzanti ri-incontra Serena Dandini a Cavalli di Battaglia

Corrado Guzzanti tra gli ospiti di Cavalli di battaglia di Gigi Proietti. Il comico, nello show celebrativo del grande ed indimenticabile Gigi Proietti, ha rincontrato l’amica e collega Serena Dandini per uno sketch davvero divertentissimo. Un ritorno in tv per il comico, assente da diversi anni dalle scene, che recentemente ha partecipato alla seconda edizione di “LOL Chi ride è fuori”, il programma comico di Prime Video. “Guardando la prima edizione di LOL ho notato che per i concorrenti è più facile difendersi davanti alle performance dichiarate piuttosto che a momenti improvvisati” – ha dichiarato il comico che ha accettato con grande entusiasmo l’invito a partecipare alla seconda edizione. ”

“Quando è uscito LOL lo scorso anno molti follower mi chiedevano di partecipare, altri no. Alla fine ho detto sì, e cinque minuti dopo mi sono pentito” ha detto Guzzanti che parlando del programma ha precisato – “ho trovato il programma interessante per i comici perché è uno show sostanzialmente drammatico: non dover ridere è una di tortura”.

Corrado Guzzanti: “LOL? Alla fine mi sembrava una sfida interessante”

Il ritorno di Corrado Guzzanti in tv non è passato affatto inosservato. Il comico, infatti, è stato uno degli indiscussi protagonisti della seconda edizione di LOL Chi ride è fuori, il programma di successo trasmesso da Prime Video. Proprio l’attore e comico parlando dell’esperienza ha dichiarato: “LOL mi ha fatto venire voglia di tornare in tv e a teatro. Alla fine mi sembrava una sfida interessante” – ha aggiunto a Tiscali.it – “lontano da tutto quello che ho fatto finora. Dopo due anni di lockdown avevo bisogno di una terapia d’urto: è stato come gettarsi col deltaplano. E infatti ho accusato anche una certa stanchezza fisica: non avevo tenuto conto dell’età”.

Infine parlando della sua lunga assenza dalle scene: “in questi anni mi ero atrofizzato sulla poltrona di casa e LOL mi ha fatto venire voglia di ritornare a fare tv e teatro: e infatti sto preparando diverse cose”.











