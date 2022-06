Corrado Mantoni: chi è, carriera e curiosità/ Quali programmi scrisse per Paolo Bonolis?

Corrado Mantoni sarà ricordato proprio oggi a Techetechete’, il programma televisivo italiano tra i più amati, trasmesso su Rai Uno dal lontano ormai 2012. Il personaggio, noto al pubblico come presentatore, ha condotto vari programmi sia radiofonici che televisivi, anche scritti da lui. Lo ricordiamo anche per aver scritto brani musicali per artisti italiani. Conosciuto con il suo nome di battesimo, Corrado, ha avuto un successo esorbitante, tanto da essere ricordato ancora a tanti anni dalla sua morte.

Corrado Mantoni, in arte Corrado, tanto amato ancora oggi da tutti i suoi fan. Ecco tutto sulla sua vita, a partire dalla carriera, a quella privata, fino alle curiosità. Cosa si sa di questo grande personaggio? Chi è Corrado Mantoni, il famosissimo presentatore oggi protagonista di Techetechete? Percorreremo la sua vita personale, la sua malattia e la sua morte, il suo successo, per finire con delle curiosità.

Conosciuto semplicemente con il suo vero nome, Corrado Mantoni, nasce a Roma il 2 agosto 1924. Frequenta il liceo classico e si iscrive a Giurisprudenza senza finire gli studi. Inizia in quel tempo a lavorare in radio quando dopo varie collaborazioni, tra cui radio americana PWB, inizia la sua carriera nella Rai. È proprio lui che ha annunciato per la prima volta la notizia sulla Seconda Guerra Mondiale. È stato anche attore e doppiatore. Negli anni 50 diventa subito famoso e viene eletto il presentatore della storia della televisione italiana. Gli anni successivi, ottiene ancora più successo dopo aver presentato La Prova del Nove e la lotteria di Capodanno. Negli anni 70 presenta il programma di Silvio Berlusconi. Purtroppo, però, negli anni successivi subisce un intervento alle corde vocali e ai polmoni. Viene costretto a lasciare la sua carriera lavorativa per la sua malattia. Lo abbiamo visto l’ultima volta negli schermi delle TV in una puntata della Corrida, esattamente il 10 dicembre 1997.

Il successo di Corrado Mantoni si presenta anche per l’ideazione del format il Gatto e la Volpe e Tira e Molla scritti per Paolo Bonolis. Un altro quiz televisivo trasmesso da Corrado è Il pranzo è servito. Per quanto riguarda la sua vita privata ricordiamo che ha avuto due matrimoni, uno con Luciana Guerra e l’altro con Marina Donato. Montoni ha avuto un solo figlio, Roberto, nato dalla prima moglie nel 1953.











