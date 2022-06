Corrado Mantoni, incidente e com’è morto/ Carcinoma al polmone causa del decesso

Corrado Mantoni e il terribile incidente auto nel 78

Corrado Mantoni ha lasciato il segno nel mondo dello spettacolo, ritagliandosi uno spazio molto importante. Nella sua vita, tuttavia, ha dovuto fare i conti con diversi problemi. Il primo, nel 1978, quando fu coinvolto in un pericolosissimo indicente automobilistico. Erano le prime luci del mattino e a causa di un guasto alla scatola dello sterzo, la macchina sulla quale viaggiava il celebre presentatore si schiantò contro il guardrail. Quel giorno si trovava con la compagna Marina Donato e Dora Moroni. Quest’ultima ebbe conseguenze tragiche rimanendo in coma per due mesi e riportando numerosi danni. Corrado, invece, rimediò una frattura multipla del femore e dovette sottoporsi a due operazioni mentre Marina Donato riportò solo qualche contusione.

Corrado Mantoni, la malattia e la morte per il carcinoma ai polmoni

Oltre all‘incidente, Corrado Mantoni ha avuto a che fare con problematiche legate all’apparato respiratorio. Il conduttore era infatti un accanito fumatore e morì l’8 giugno del 1999, all’età di 74 anni, nella clinica Villa Margherita di Roma, dove era ricoverato da diverso tempo per l’aggravarsi del carcinoma del polmone che gli era stato diagnosticato alcuni mesi prima. I resti del conduttore riposano nel cimitero Flaminio di Roma. In omaggio a Corrado Mantoni, nel 2004, la città di Roma gli ha intitolato una via nella zona di Casale Nei. La sua lunga carriera resta un ricordo nitido nel cuore di chi lo ha amato e di chi continua a ricordarlo con grande ammirazione e amore.











