Corrado Nuzzo è tra i protagonisti della nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il game show di successo presentato da Stefano De Martino in prime time su Rai2. L’attore e conduttore televisivo, balzato alla grande popolarità grazie al duo comico di Nuzzo e Di Biase, è pronto a mettersi alla prova confrontandosi con i tanti giochi di uno dei programmi più amati dell’anno. Ma chi è Corrado Nuzzo? Classe 1971, Corrado è nato il 25 marzo sotto il segno dell’Ariete a Tricase, un paese pugliese in provincia di Lecce, ma è cresciuto a Marittima. Una volta completati gli studi decide di inseguire il suo sogno di fare l’attore così si traferisce a Bologna dove inizia a muovere i primi passi esibendosi con piccole compagnie teatrali cominciando a farsi conoscere. Proprio durante questi anni incontra Maria Di Biase, un’attrice di origini molisane, con cui nasce una grandissima complicità che li porta a diventare una coppia sopra e fuori da un palco.

Nel 2002 il duo comico Nuzzo e Di Biase debutta in televisione nel programma ” Tutti a scuola”, ma la grande occasione arriva l’anno dopo con la Gialappa’s Band che li sceglie per diversi programmi di successo come Mai dire Grande Fratello & figli, Mai dire Lunedì e Mai dire Reality.

Chi è Corrado Nuzzo del duo comico Nuzzo e Di Biase

Sulla scia del successo dei programmi della Gialappa’s Band, Corrado Nuzzo con la mogie Maria Di Biase arrivano sul palcoscenico comico per eccellenza del piccolo schermo: Zelig dove riscuotono un grandissimo successo. Poco dopo Ficarra e Picone li vogliono per il loro primo film “Anche se è amore non si vede”. Successivamente tornano in tv dapprima su La7 e poi su Rai 2 nel programma “Quelli che il calcio”.

Non solo tv, ma anche cinema nella carriera del duo comico che dopo aver lavorato con Ficarra e Picone tornano sul grande schermo nel film “Tiramisù” accanto a Fabio De Luigi seguito da Vengo anch’io, il film che segna il loro debutto da registi. La carriera di Corrado Nuzzo non è legata solo a quella con la moglie, visto che come attore si è fatto apprezzare anche nella serie tv di successo “Lolita Lobosco”.