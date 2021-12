Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, chi sono/ “Gli sketch? Ispirati a coppia amici che..”

Ci sarà anche una delle più note, e longeve, coppie comiche degli ultimi anni questa sera a “Uà”, il life show condotto da Claudio Baglioni su Canale 5 e che, dopo le prime due puntate del 4 e 11 dicembre, chiude in bellezza questo trittico di appuntamenti: e tra gli ospiti speciali del programma, che abbraccia idealmente il mondo della musica, del teatro, del cinema e delle arti in generale ci sarà spazio pure per il duo Nuzzo-Di Biase, sigla dietro cui ci sono due dei migliori comici emersi grazie a “Mai dire gol” negli ultimi anni oltre che un… sodalizio sentimentale di cui si è tornati a parlare proprio negli ultimi giorni.

Infatti la coppia comica di origini salentino-molisane formata da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase è stata protagonista di uno sketch a “Zelig” nel corso del quale il primo, ironizzando sul fatto di voler ripercorrere le orme di Fedez e di altri illustri predecessori, ha chiesto in diretta alla sua storica compagna se voleva sposarlo. Tra una battuta e l’altra, ecco la sorpresa che ha spiazzato tutti, compreso il pubblico e la stessa Maria: infatti i due stanno assieme da anni senza essere mai convolati a giuste nozze o aver avuto figli, la prova che una relazione forte e duratura non ha necessariamente bisogno di suggellare formalmente un amore per resistere alla prova del tempo. Fiori d’arancio in vista dunque per i protagonisti di “Mortality Show” e dell’esilarante “Tua sorella”?

CORRADO NUZZO E MARIA DI BIASE, CHI SONO: “ECCO A CHI CI SIAMO ISPIRATI PER…”

In attesa di saperne di più, ripercorriamo la carriera e la love story di Nuzzo e Di Biase (nati rispettivamente nel 1971 e nel 1974), conosciutisi quando muovevano i primi passi come attori teatrali e poi arrivati alla notorietà nei primi Anni Duemila grazie agli sketch nei programmi della Gialappa’s Band e successivamente sbarcati sul grande schermo con piccole parti in diversi film, ma anche in radio con due show condotti su Radio Rai 2. Come hanno raccontato proprio i due diretti interessati, la loro storia d’amore è cominciata con lentezza e hanno parlato di un “lento avvicinarsi” da parte di quelli che erano due amici. Secondo Maria, Corrado -che prima di allora non aveva mai avuto storie serie- ha faticato non poco per corteggiarla: da allora, però, non si sono più lasciati e pare che il segreto di questa chimica di coppia sia il fatto che il loro amore è “un continuo dichiararsi”.

Inoltre, il loro caso è emblematico dato che ripercorre la storia di molte coppie che vedono il loro sodalizio artistico intrecciarsi a quello sentimentale: come hanno spesso raccontato Corrado e Maria, gli sketch divertenti in cui mettono e rielaborazione parodistica dei litigi e i bisticci di una coppia di loro amici che si stavano lasciando e che, in quel periodo, erano soliti coinvolgere pure loro in queste diatribe con lunghissime telefonate… “All’inizio attingevamo poco dalla nostra vita quotidiana e quindi ringraziamo i nostri amici per l’ispirazione” hanno raccontato in alcune interviste, spiegando che a volte per paradosso “l’odio è proprio un collante, dato che senza odio non c’è coppia che tenga!”.



