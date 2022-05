Corrado Nuzzo e Maria Di Biase/ “Da uno sketch è partito tutto, il nostro segreto…”

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase a Da noi a ruota libera

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, un duo comico ma anche nella vita, sono stati ospiti nella puntata di oggi, domenica 8 maggio 2022 di Da noi a ruota libera, il programma di Francesca Fialdini in onda su Rai1. Non solo fanno ridere insieme ma formano anche una coppia. Qual è il segreto del loro successo sia nel privato che sul lavoro? Per scoprirlo Nuzzo e Di Biase hanno cercato di rispondere ad alcune domande di coppia ma il risultato è stato uno sketch dall’inizio alla fine della loro ospitata.

Ron/ “Mia madre era preoccupata per il mio lavoro, l’incontro con Lucio Dalla…”

“Guardare le qualità del partner è fondamentale”, ha esordito Corrado Nuzzo, Maria Di Biase ha replicato “Tra te e Raoul Bova io scelgo te, alla fine, dopo trent’anni ma scelto te”. “Coltivare la stima è importante, io a volte vorrei essere stimata di più da Corrado anche per la mia intelligenza e non solo perché sono brava a letto”, ha spiegato Maria Di Biase ironica. E così avanti ancora tra battute reciproche e doppi sensi.

Belen Rodriguez/ "Ho chiamato mia figlia Luna Marì grazie a una canzone di Jovanotti"

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase: il loro primo sketch

L’ospitata di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase ha contribuito a far chiudere con un sorriso la puntata di oggi di Da noi a ruota libera, dedicandolo soprattutto alle mamme in occasione della Festa della mamma. Le domande sono proseguite ed hanno riguardato sempre il rapporto di coppia. Cosa fare per la gelosia? Corrado ha replicato: “Quando parte un momento di gelosia… bisogna disinnescarla. Se uno è geloso bisogna parlarne”. Ma poi è stato un susseguirsi di battute, controbattute ed ovviamente risate.

Solo sul finale i due ospiti della Fialdini si sono fatti seri ed hanno spiegato come si sono conosciuti artisticamente. Maria Di Biase ha spiegato: “Il nostro primo sketch? E’ stato lo sketch di “Tua sorella” fatto la prima volta con la Gialappa’s a Mai dire ed è il primo lavoro insieme”. Corrado ha confermato: “Da lì è partita la nostra carriera in duo”.

CRISTIANO MALGIOGLIO PAZZO DI SAM RYDER/ "La voce più bella dell'Eurovision"

© RIPRODUZIONE RISERVATA