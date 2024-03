Corrado Nuzzo, retroscena sulla proposta di nozze a Maria Di Biase/ Lei: “Ho riso, mi sembrava una follia!”

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase: il loro primo incontro e il fidanzamento

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase hanno portato tutta la loro travolgente simpatia nello studio de La volta buona, ospiti oggi pomeriggio di Caterina Balivo su Rai1. La coppia di comici si è raccontata con la loro innata ironia, ripercorrendo il loro primo incontro, il fidanzamento e il primo bacio. “Insegnavo teatro, mi hanno chiamato in questa scuola a Bologna. A quel punto arriva una giovane allieva, che era Maria Di Biase, ma non è successo nulla“, ha raccontato Nuzzo, ricordando il loro primo incontro.

Dopo la prima conoscenza, la coppia non ha mai costruito una relazione a tutti gli effetti e lei spesso diventava l’amante di lui. “Ci siamo conosciuti, siamo diventati amici e poi amanti. Io sono stata l’amante fissa, Corrado cambiava le fidanzate ma io rimanevo l’amante fissa“, ricorda Di Biase. Poi la svolta, con la decisione da parte di entrambi di mettersi ufficialmente insieme: “Dopo abbiamo notato tutti e due questa stranezza, dicevo: ‘Tu cambi le fidanzate e io resto fissa?’“.

Nuzzo e la proposta di matrimonio a Di Biase: la reazione sorprendente di lei

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase ricordano poi il loro primo bacio e, in questo giorno speciale, il comico rivela: “Dopo 26 anni è il giorno del nostro anniversario“. La coppia festeggia così il loro amore nel salotto de La volta buona e, per l’occasione, viene anche dedicata loro in studio la struggente Una lunga storia d’amore di Gino Paoli.

A seguire Caterina Balivo chiede loro perché, nonostante questi lunghi anni d’amore, non si siano ancora sposati. A quel punto Nuzzo ricorda la prima proposta di matrimonio che fece alla sua amata: “Tanti anni fa mi sono inginocchiato una notte, eravamo felicissimi, eravamo molto giovani. Le ho preso la mano e le ho detto: ‘Maria, mi vuoi sposare?’“. Tuttavia la reazione di Di Biase di certo non era quella che si aspettava. “Io ho riso – racconta lei – Eravamo veramente giovani, avrò avuto 26 anni, mi sembrava una follia. Gli ho detto: ‘Tu sei pazzo’“.

