CORRADO PANI/ La relazione scandalo con Mina e la paventata condanna per concubinato

Corrado Pani, attore e doppiatore romano, è scomparso nel 2005 all’età di 69 anni. Oltre che per il suo lavoro nel mondo della radio, del cinema, del teatro e della televisione, Pani è passato alla storia per la relazione scandalo avuta con Mina all’inizio degli anni Sessanta. Relazione scandalo perché extraconiugale, dal momento che Corrado era sposato dal 1959 con la collega attrice Renata Monteduro. I due avevano rispettivamente 22 e 26 anni, quando Mina rimase incinta del suo primo figlio, Massimiliano, oggi rinomato compositore, arrangiatore e produttore discografico. Fu questo un tradimento non solo nei confronti di Renata, ma dell’Italia intera, dinanzi alla quale Mina passò per pubblica peccatrice con l’aggravante della “sfacciataggine”. A questo proposito, Oriana Fallaci la criticò “cinicamente” (per usare le parole della stessa cantante, che a sua volta l’accusò di essere insensibile): “Forse si sentiva di essere protetta dal fatto di essere la Mina: se vi piace è così, se non vi piace, è così lo stesso”.

Corrado Pani, Mina e la convivenza in albergo

In sua discolpa, Mina ebbe a dire che Corrado Pani e consorte avevano già avviato il procedimento per l’annullamento del matrimonio. Ma ciò non bastò a giustificarli, né lui né quella che di fatto era la sua concubina. I due convissero per un periodo in albergo, per evitare la condanna effettiva a due anni di carcere (la pena prevista all’epoca per chi si rendeva colpevole di questo reato). La convivenza in una casa vera, infatti, li avrebbe fatti finire seriamente in galera. In ogni caso, l’unione illegittima le costò caro. Fu forse in quel periodo che la cantante divenne insofferente alle critiche e maturò la decisione di ritirarsi a vita privata. Lei parlò di “caccia alle streghe“, ma avrebbe dovuto metterlo in conto. Sempre riguardo a questo atteggiamento, la Fallaci commentò: “Non si può dire che abbia fatto molto, Mina, perché se ne parlasse un po’ meno. Direi, anzi, che ha parlato un po’ troppo e con troppa gente”. Cosa che comunque era inevitabile, vista che la sua fu nei fatti un’autocondanna.

Il “dopo” Corrado Pani

Poco dopo la nascita di Massimiliano, che comunque – giustamente – non pagherà le colpe dei genitori, Mina e Corrado Pani si lasceranno. Il 1967 è l’anno della loro “separazione” (semmai unione c’è stata) e dell’inizio delle loro nuove vite. Lei penserà di trovare l’amore in Augusto Martelli, l’arrangiatore de L’uomo per me, ma nemmeno con lui le cose andranno bene. Nel 1970 gli annuncerà per telefono che è intenzionata a sposare Virgilio Crocco, uno di quei giornalisti che non gli erano mai andati troppo a genio. Un’altra scelta apparentemente impulsiva, su cui Martelli, rassegnato, dirà: “È il suo modo di affrontare la vita. Non dà giustificazioni e non chiede consigli”.



