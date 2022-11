Corrado Pesci, chi è il figlio di Virna Lisi/ “È morta stringendomi la mano”

Corrado Pesci: figlio di Virna Lisi e Franco Pesci

Corrado Pesci sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 8 novembre, di Oggi è un altro giorno per ricordare la madre Virna Lisi, scomparsa nel 2014, che oggi avrebbe compiuto 86 anni. Corrado Pesci, nato nel 1962, è l’unico figlio della celebre attrice e del marito Franco Pesci, architetto ed ex dirigente della A.S. Roma. “Non è stato complicato essere suo figlio. È stato molto facile, era amata da tutti”, ha detto Corrado, ricordando la madre, sempre nel salotto della Bortone. A “Storie Italiane” nel 2018, Corrado Pesci ha ricordato le ultime ore di vita della madre, affetta da un tumore ai polmoni: “Le sono rimasto sempre accanto. È scivolata nel sonno accanto a me, stringendomi la mano, e non si è più risvegliata. Era bella, dolcissima, come me la ricordavo da bambino”.

Corrado Pesci: La fondazione per ricordare mamma Virna Lisi

Nel salotto di Serena Bortone, Corrado Pesci ha ricordato la dedizione al lavoro della madre Virna Lisi: “Mia mamma teneva molto al suo lavoro, era molto appassionata e lo riteneva molto importante visto che lei di nascita era molto povera. Da piccola era costretta a rubare le mele dai maiali per far mangiare i fratelli più piccoli durante il periodo della guerra”. Nel 2016 Corrado Pesci e la moglie Veronica Bova hanno dato vita alla Fondazione Virna Lisi, con lo scopo di promuovere la diffusione, la conservazione e la conoscenza del lavoro artistico dell’attrice scomparsa nel 2014. Inoltre sono stati istituiti due premi: il premio alla migliore attrice italiana e il premio alla migliore attrice emergente: “Lo abbiamo fatto anche per non dimenticare”, hanno spiegato Corrad Pesci e la moglie su Rai 1.

