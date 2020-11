Corrado Pesci e Veronica, figlio e nuova Virna Lisi/ “Ha lasciato un vuoto profondo”

Corrado Pesci è l’unico figlio dell’indimenticabile Virna Lisi. Frutto del suo amore con l’architetto Franco Pesci che ha trascorso 50 anni di vita accanto all’attrice. Corrado, frutto di un amore grandissimo e che con gli anni è stato sempre più profondo, è sempre rimasto accanto ai genitori. Sposato con Veronica, ha reso Virna Lisa nonna di Federico, Franco e Riccardo. Una vita, quella di Corrado che, esattamente come quella della madre che, pur essendo una diva è sempre stata molto riservata, vissuta totalmente lontano dalle luci dei riflettori. Dopo la morte della madre, avvenuta il 18 dicembre 2014, Corrado Pesci ha raccontato qualche dettaglio in più della sua vita come figlio di Virna Lisi. “Ha lasciato un vuoto incolmabile da quando non c’è più. E’ stata una mamma italiana di sostanza, credeva nella famiglia”, ha raccontato nel 2018 ai microfoni del programma di Raiuno “Storie Italiane”.

CORRADO PESCI E VERONICA, L’AMORE PER VIRNA LISI

Corrado Pesci ha un amore profondo e viscerale per mamma Virna Lisi, una donna che ha sempre messo la famiglia al primo posto rinunciando ad occasioni importanti per la sua carriera. Corrado, ospite nel 2018 si Storie Italiane, raccontò del rifiuto di Virna Lisi a Hollywood. Decise di dire no all’America perchè la lontananza avrebbe messo in pericolo la serenità della sua famiglia. «Mamma ci teneva a trasmettere certi valori ed è per questo motivo che abbiamo fatto nascere una Fondazione che porta il suo nome», raccontava commosso ad Eleonora Daniele. Oggi, il ricordo di Virna Lisi resta intatto nel cuore di Corrado, della moglie Veronica e dei figli così come in tutte le persone che hanno amato e stimato l’attrice come artista e come donna.



