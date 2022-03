Corrado Tedeschi/ “Cancro al colon? Sono guarito, ma la società discrimina ancora”

Corrado Tedeschi è intervenuto in qualità di ospite in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Unomattina in Famiglia”, trasmissione andata in onda su Rai Uno nella mattinata di oggi, domenica 13 marzo 2022. L’attore ha parlato della sua lotta, risalente al passato, contro il cancro al colon, che fortunatamente l’ha visto avere la meglio sul brutto male che l’aveva colpito.

Tuttavia, Tedeschi si sente ancora appiccicata sulla fronte l’etichetta di malato oncologico, come ha lui stesso rivelato nel corso del suo dialogo a distanza con la conduttrice Monica Setta: “Se tu cerchi il mio nome su internet, appare ancora in abbinamento il tumore, come se la malattia dovesse accompagnarmi non so per quanto tempo. Una persona che ha sofferto psicologicamente deve essere anche discriminata dopo che è guarita? Sono discriminazioni della società, anzi, di una parte distorta della società”.

CORRADO TEDESCHI E IL CANCRO: “SE UNO SI TOGLIE DI MEZZO, TUTTO SOMMATO IN CERTI AMBIENTI NON DISPIACE”

Nel prosieguo della sua intervista a “Unomattina in Famiglia”, Corrado Tedeschi, a proposito dei malati di cancro, ha sottolineato di trovare estremamente ingiusto e assurdo “il fatto che non si possa accendere un mutuo o che l’assicurazione faccia della difficoltà anche a chi è guarito. Bisognerebbe rimontare il vaso rotto, come fanno i cinesi, in modo che la sua cicatrice lo renda ancora più prezioso di prima”.

Il vero problema, secondo Corrado Tedeschi, è rappresentato dal mondo in cui viviamo e da una porzione delle persone che popolano questo pianeta, che posseggono una visione distorta e sbagliata della realtà: “Questa società è molto competitiva. Uno che ammette di avere avuto un problema del genere teme che gli altri se ne approfittino, in un certo senso. Se uno si toglie di mezzo, tutto sommato in certi ambienti non dispiace. Sono molto crudo nella mia descrizione, perciò alcune persone fanno che non parlare della loro malattia”.

