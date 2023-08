Corrado Tedeschi concorrente al Grande Fratello?/ Lui rivela: “Mi hanno telefonato per partecipare e…”

Corrado Tedeschi concorrente al Grande Fratello? Il conduttore svela di essere stato contattato

Manca sempre meno alla nuova edizione del Grande Fratello. Il format torna su Canale 5 ma in forma del tutto rinnovata, ‘ripulita’ da tanti elementi del passato e in versione mista Vip e Nip. Mentre conduttore, opinionista e volto della postazione social sono stati confermati – rispettivamente Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli -, continua ad esserci tanta curiosità sui nomi dei concorrenti che varcheranno la porta rossa a settembre.

Tra i nomi dei volti noti che potrebbero essere nel cast spunta oggi quello di un conduttore molto amato tra gli anni ’80 e ’90: Corrado Tedeschi. A confermare questa possibilità è stato proprio il diretto interessato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Gente.

Corrado Tedeschi: “Io al Grande Fratello? Ho chiesto delucidazioni su…”

“Di recente mi hanno telefonato per partecipare, vedremo.” ha rivelato Corrado Tedeschi ai microfoni del settimanale. Poi ha aggiunto: “Ho avuto un tono un po’ guardingo, ho chiesto delucidazioni su certe condizioni. Detto questo, mi è molto piaciuta questa rivoluzione educata che Berlusconi sta mettendo in atto“. Tedeschi non ha dunque risposto no alla proposta del Grande Fratello, cosa che lo rende un papabile protagonista della prossima edizione. Ricordiamo che la “rivoluzione educata” di cui parla Tedeschi è quella voluta da Pier Silvio Berlusconi, che da quest’anno ha deciso di eliminare ogni traccia di trash dal programma, riportandolo ai vecchi fasti anche attraverso un irrigidimento del regolamento.

