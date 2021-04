Corrado Tedeschi/ Il lutto per la morte della madre Maria

Riparte Avanti un altro e non mancheranno gli ospiti d’eccezione: tra questi troviamo Corrado Tedeschi, che sarà tra i protagonisti del game show condotto da Paolo Bonolis ed in onda in prima serata su Canale 5. Il conduttore livornese parteciperà al divertente format del Biscione, dopo aver dovuto fare i conti con un grave lutto che ha colpito la sua famiglia… Poco più di due mesi fa è infatti morta la madre di Corrado Tedeschi: Maria Morale aveva 97 anni ed è stata colpita da un arresto cardiaco, poi risultato fatale. Un grande dolore per il personaggio televisivo, che era molto legato a lei. Il Tirreno ha riportato che, secondo le ultime volontà della donna, la madre del conduttore è stata tumulata nel cimitero comunale di Viareggio, al fianco del suo grande amore Pasquale Tedeschi, ex ammiraglio della Marina Militare venuto a mancare diversi anni fa.

CORRADO TEDESCHI PROTAGONISTA AD AVANTI UN ALTRO

Corrado Tedeschi nel corso della sua lunga carriera è stato spesso protagonista sui principali canali televisivi italiani. Da Doppio slalom su canale 5 a Il gioco delle Coppie sempre sul quinto canale, passando per Le grandi firme su Telemontecarlo e Cominciamo bene su Rai Tre. Nel corso degli ultimi anni è stato ospite di numerosi programmi, sia Rai, Mediaset che dell’emittente satellitare. Ma non possiamo dimenticare la sua grande attività in teatro. Per contrastare le difficoltà del mondo dello spettacolo, la scorsa estate ha deciso di provare a mettere in piedi in format insieme alla figlia: il teatro a domicilio, girando le case degli italiani con spettacoli “d’asporto”. Ora per Corrado Tedeschi si avvicina una nuova avventura tv di tutto rispetto: lui, insieme a tanti colleghi, accompagnerà Paolo Bonolis e Luca Laurenti nella prima puntata di Avanti un altro nel format serale.

