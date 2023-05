Corrado Tedeschi “Io marinaio come mio padre”/ “La mia infanzia a Viareggio…”

Il noto conduttore e attore teatrale, Corrado Tedeschi, è stato ospite stamane negli studi del programma di Rai Uno, Uno Mattina, Si parlava di Toscana e lui che è toscano ha svelato: “Sono nato a Livorno, mio papà era in marina, ho abitato anche a Taranto, ho abitato in tutti i porti d’Italia, sono un marinaio come era mio padre, e la cosa curiosa che facendo l’attore da 40 anni ho riproposto nei teatri questo stile di vita, io viaggio continuamente, continuo a fare il marinaio”.

Raffaella Ponzo, compagna Gigi Sabani/ Il figlio Gabriele nato dopo la morte del conduttore

Corrado Tedeschi ha proseguito: “Ho passeggiato tantissimo in Toscana, ricordo le estati passate per tre o quattro mesi a Viareggio, mio padre era di Viareggio, io quando rivedo il film Il sorpasso rivedo la mia giovinezza, la mia infanzia sulla spiaggia di Viareggio, in Versilia, credo che al mondo non vi sia una regione così completa”.

Gigi Sabani, come è morto/ L'infarto nel 2007, poche ore prime un malore

CORRADO TEDESCHI: “TOSCANA REGIONE UNICA AL MONDO”

Massimiliano Ossini, conduttore di Uno Mattina, concorda: “La Toscana è culla dell’arte, ci sono poeti, attori, scienziati, è la culla della lingua italiana: il fatto che molti sono nati in Toscana e si sono approcciati al mondo dello spettacolo, forse hanno un gene?”, chiede e Corrado Tedeschi ha replicato: “Credo che si respiri in quest’area, tra l’altro ti ringrazio di avermi messo fra Leonardo e Dante, credo che si respiri quest’aria di cultura, vivere immersi nella bellezza non può che rendere gli uomini migliori e poi considera anche che per fare l’attore da teatro bisognerebbe parlare un italiano perfetto e l’italiano è nato lì grazie a Dante, abbiamo scoperto che l’italiano improvvisamente poteva essere una lingua fruibile a tutti, prima si parlava solo il latino”.

Carolyn Smith e la malattia/ "La ricaduta è stata devastante, mi sono trovata in un mondo vuoto"

Quindi Corrado Tedeschi ha concluso la sua intervista ribadendo il suo concetto: “La Toscana è una regione completa, a parte la cultura, credo che vi sia la più alta concentrazione di geni al mondo, poi mangi anche in un certo modo fra vino, cibo… e parliamo sempre di cultura”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA