Corrado Tedeschi/ “Torno a teatro con un ruolo di Alain Delon. L’Eredità? Saltata!”

Ospite di Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News nel corso del nuovo appuntamento di Trends&Celebrities, Corrado Tedeschi ha svelato al pubblico i prossimi progetti lavorativi, regalando anche qualche inedito aneddoto e retroscena. Il celebre conduttore e attore si è detto pronto a tornare sulla scena, in particolare sarà presto impegnato in un tour teatrale che conta tantissime date: “Sono con Martina Colombari e facciamo ‘Montagne Russe’, un testo che a Parigi è stato portato a teatro da Alain Delon.” Sarà proprio lui, dunque, a vestire i panni del celebrte attore francese; proprio da questo spunto, Tedeschi si lascia andare ad una stoccata: “Ci sono tanti belloni in Italia, tutti questi che escono dai reality, ma il fascino è un’altra cosa!”

Corrado Tedeschi: “Ero in palinsesto per l’Eredità, poi però…”

Proprio parlando di reality, Fredella stuzzica il suo ospite, chiedendogli se sarà mai possibile vederlo nei panni di concorrente. Corrado Tedeschi svela allora che effettivamente c’è mancato poco: “Reality? E che ci vado a fare, per carità! – tuttavia aggiunge che – Sono stato lì lì per andarci all’Isola dei Famosi ma dove devo andare! Doveva venire anche mia figlia Camilla a farmi una sorpresa!” Sfiorata, dunque, la partecipazione all’Isola dei Famosi per Tedeschi che, comunque, non ambisce al momento al ritorno in TV: “Sono molto felice con il teatro, va benissimo. Da ottobre avrò 100 date in teatro, un record!” Eppure qualche anno fa avrebbe dovuto essere alla conduzione di un noto quiz show, infatti conclude rivelando: “Ero in palinsesto per l’Eredità e mi sarebbe piaciuto farlo perché tornavo a fare il quiz, poi però quando saltano determinati equilibri salta tutto.”

