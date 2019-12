CORRADO TEDESCHI VITTIMA TRUFFE ONLINE/ “Mi hanno anche minacciato via email”

“Ho cominciato a ricevere messaggi da amici increduli – così Corrado Tedeschi a Storie Italiane – che mi chiedevano perché stavo proponendo dei prodotti, dove io consigliavo prestiti, tra l’altro in un italiano abbastanza discutibile, con tanto di numero di telefono. Essendosi impossessati della mia immagine, sembravo io – prosegue amareggiato Tedeschi – sembrava che io approfittasi dei contatti dei miei amici per vendere, una cosa orrenda. Chi mi conosce non ci ha pensato nemmeno un istante a dubitare di me, mentre altri hanno un po’ brontolato. E’ brutto quando ti rubano l’identità – aggiunge il presentatore – anche perché qualcuno ci ha creduto ed ha perso un sacco di soldi. Mi è arrivata anche un’email di ricatto in cui mi minacciavano dicendo che avevano delle mie foto compromettenti”. Presente anche il professor Calabrese in studio, anch’egli truffato: “Non riusciamo a capire da dove sia nata questa storia. L’ho saputo a settembre da alcuni amici”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

CORRADO TEDESCHI VITTIMA DI TRUFFE ONLINE: NUMEROSI I CASI VIP

Negli studi di Storie Italiane sarà ospite stamane il presentatore e volto noto della televisione, Corrado Tedeschi. Il conduttore presenzierà nel programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele per parlare del tristemente attuale tema delle truffe online. Così come molti altri personaggi famosi, infatti, Corrado Tedeschi è stato utilizzato per pubblicizzare un prodotto, quando in realtà lo stesso sarebbe totalmente all’oscuro della pubblicità in questione. Come anticipato nel teaser del servizio, dei “furbetti” avrebbero sfruttato una foto di Tedeschi appunto per aumentare le vendite di un prodotto, senza ovviamente averne diritto. Corrado Tedeschi è purtroppo soltanto l’ultimo dei personaggi famosi che soprattutto quest’anno sono stati sfruttati in maniera illecita per sponsorizzare qualsiasi cosa. Fra questi anche il cantautore Jovanotti, sfruttato per pubblicizzare investimenti in Bitcoin.

CORRADO TEDESCHI VITTIMA DI TRUFFA ONLINE: TANTI I PERSONAGGI FAMOSI “SFRUTTATI”

Ma lo stesso trattamento lo hanno subito anche la conduttrice di Dazn, Diletta Leotta, il volto noto di Canale 5, Paolo Bonolis, e molti altri ancora. Il Modus operandi è sempre lo stesso: si utilizza l’immagine di un volto noto, a volte addirittura una finta intervista, per pubblicizzare una serie di prodotti. Di questo brutto andazzo se ne è occupatata recentemente anche la trasmissione di Italia Uno, Le Iene, che è andata appunto a pescare uno dei responsabili di questa truffa. In realtà risalire al colpevole, o bloccare qualcuno, non è affatto semplice, visto che dietro a questi prodotti vi è di solito una lunga filiera che si nasconde dietro server in varie parti del mondo, e tutti si dichiarano ovviamente estranei ai fatti. L’unica cosa che possono fare i personaggi famosi coinvolti loro malgrado in queste truffe, è quella di denunciare alle autorità e poi denunciare il tutto attraverso i propri social, avvisando gli utenti più ignari e soprattutto quelli più facilmente malleabili.



