Correa al Milan?/ Pirozzi: “Potrebbe essere perfetto per Giampaolo!” (esclusiva)

Joaquin Correa al Milan? Potrebbe essere un grande acquisto di calciomercato quello della società rossonera, che ha messo gli occhi sul ventiquattrenne argentino reduce da un’ottima stagione con la Lazio. In effetti sembra che il Milan voglia portarlo alla corte di Marco Giampaolo, magari inserendo nella trattativa Patrick Cutrone che sembra essere il grande sacrificato nell’estate della società; una trattativa possibile che dipenderà anche dal volere di Claudio Lotito, presidente della Lazio. Un rinforzo che potrebbe dare qualità

tecnica al reparto offesnivo rossonero. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito, e per valutare la possibilità che Correa possa effettivamente trasferirsi al Milan, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’operatore di calciomercato Vito Pirozzi, che ha fatto il punto della situazione.

Joaquin Correa potrebbe andare al Milan? Sarebbe un acquisto di ottimo valore tecnico per rinforzare il reparto offensivo rossonero e dargli ancora di più qualità in questo reparto del campo.

Acquisto possibile dalla Lazio quindi? Dipenderà anche dal volere del presidente della Lazio Claudio Lotito, che potrebbe condizionare la trattativa con il Milan.

Potrebbero inserirsi altre società? Penso che la Fiorentina possa inseririrsi. Del resto dopo il finale di campionato scorso in cui aveva avuto problemi anche in zona gol, un giocatore come Correa potrebbe essere molto utile per la Viola.

Giusto sacrificare Cutrone per acquistarlo? Diciamo che Cutrone è un ottimo attaccante, magari però il desiderio di acquistare Correa potrebbe dipendere dal volere dello stesso allenatore Giampaolo. Potrebbe essere vincolato all’inserimento di Correa nel modulo tattico rossonero.

Un giudizio tecnico su Correa? E’ un attaccante a cui piace costruire, essere sempre presente nelle varie azioni di gioco. Un giocatore che riassume bene la mentalità di calcio sudamericana, di una filosofia di calcio molto vitale. Credo poi che abbia ancora possibilità di crescere in futuro.

Consigli qualche altro giocatore sudamericano per il nostro campionato? Brian Rodriguez, 19 anni, un esterno alto del Penarol che gioca in Uruguay. Sarebbe un affare comprarlo adesso per poterlo vedere crescere ancora di più in futuro.

(Franco Vittadini)



