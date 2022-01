“Correre per ricominciare” è una storia vera?/ Il film invita a non mollare mai

Un film a volte può essere uno strumento ideale per raccontare storie che possono lasciare un segno in chi segue la pellicola e possono magare anche dare spunti di riflessione per chi si trova a vivere situazioni simili nella vita. Una situazione che può verificarsi anche quando si decide di seguire una pellicola che, almeno apparentemente, può raccontare una vicenda che può sembrare leggera, pur avendo intenzioni differenti, È un po’ questo quello che succede in “Correre per ricominciare“, uscita nel 2019 e realizzata per mettere in evidenza come sia possibile non arrenderci anche di fronte alle difficoltà che spesso siamo chiamati a dover affrontare.

Si tratta di un lavoro che può essere adatto per tutta la famiglia e che può spingere chi pensa che sia tutto perduto a capire come in realtà non sia così. A volte, infatti, può bastare il sostegno della persona giusta per potersi risollevare, esattamente come accade alla protagonista.

“Correre per ricominciare”: qual è l’insegnamento che il film ci lascia

Al centro della storia di “Correre per ricominciare” c’è un allenatore di basket, che si è trovato costretto a dover lasciare il college e che decide così di offrirsi volontario per poter aiutare un’adolescente nella specialità di corsa crosscountry di lunga distanza. Questa scelta gli permette di non abbattersi nel momento in cui ha dovuto rendersi conto di non poter dare seguito al sogno di vincere il campionato con la sua formazione liceale, interrotto a causa della crisi economica.

In un primo momento John Harrison, questo il nome del protagonista, inizia a dubitare del suo valore, ma finisce per cambiare idea quando ha la possibilità di conoscere una studentessa, Hannah Scott, alle prese con i propri problemi di salute. La ragazzina, infatti, soffre di asma, disturbo che rende difficile portare avanti l’attività sportiva, ma frequente tra i podisti. È comunque bene precisare che, per quanto credibile, la storia della sportiva è una fiction, che punta però a essere di esempioa chi si trova a vivere una situazione simile alla sua. a San Paolo viene citato Omero, il primo a usare il termine asmatico per il campione dei Troiani Ettore, anch’egli afflitto dalla stessa malattia.

