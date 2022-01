Correre per ricominciare/ Su Rai 1 il film di Netflix con Alex Kendrick

Correre per ricominciare, film di Rai 1 con la sceneggiatura di Stephen Kendrick

Correre per ricominciare del 2019 è un mix dei generi drammatico, religioso e sportivo e andrà in onda oggi, 9 gennaio, su Rai 1 a partire dalle 21,25. La regia del film è di Alex Kendrick che cura anche la sceneggiatura insieme a Stephen Kendrick suo fratello.

Lo sperone insanguinato/ Su Rete 4 il film con Robert Taylor

I due sono anche proprietari della casa di produzione alla base dell’opera la Kendrick Brothers che ha lavorato al film insieme alla Provident Films. Il film è stato distribuito nel nostro paese da Netflix. Gli interpreti sono: Arin Wright-Thompson, Alex Kendrick, Shari Rigby, Cameron Arnett.

Correre per ricominciare, la trama

Il film Correre per ricominciare narra la storia di una ragazza, Hannah Scott che frequenta le superiori e e ama molto la corsa. Il suo problema è legato all’ansia e alla cleptomania, ma nonostante ciò viene allenata da un insegnante di Educazione fisica e Storia di nome John per la competizione dei 5 km con le ragazze delle altre scuole.

Artemisia, passione estrema/ Su La7 il film con Luca Zingaretti

L’insegnante John, proviene da un’esperienza che lo ha segnato, infatti, il suo sogno di vincere il campionato di basket con la sua squadra è schiacciato da notizie inaspettate. Per questo, John deve fare i conti con nuove sfide e nuovi sport. L’incontro tra i due, è destinato a portare cose belle ad entrambi. Un giorno,per caso, conosce in ospedale un malato terminale che in passato è stato un campione di corsa e gli da preziosi consigli su come allenare Hannah.

Tornato in ospedale a trovarlo, il professore fa una grande scoperta, infatti, il malato terminale altro non è che il padre di Hannah che la ragazza credeva già morto. La ragazza, infatti, vive con la nonna che le ha raccontato che suo padre Thomas era un tossicodipendente e sua madre è morta per overdose. Nonostante le difficoltà, Hannah riesce ad incontrare suo padre che intanto, grazie alla fede cristiana è completamente cambiato. La ragazza, spinta anche dalla direttrice della scuola abbraccerà anch’essa la fede cristiana e questo le darà la possibilità di guardare alla vita sotto una nuova prospettiva. Restituirà tutti gli oggetti rubati e finalmente grazie a suo padre e al professore diventerà una grande campionessa della corsa.

L'incredibile storia di Winter il delfino 2/ Su Italia 1 un film per la famiglia

Video, il trailer del film “Correre per ricominciare”





© RIPRODUZIONE RISERVATA