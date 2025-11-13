Il Corriere della Sera ha rifiutato di pubblicare una intervista al ministro degli esteri russo Sergej Lavorv: lo ha fatto sapere l'agenzia Tass

La Tass, una delle agenzie di stampa principali della Russia, ha pubblicato la notizia secondo cui un quotidiano italiano si sarebbe rifiutato di pubblicare un’intervista concessa al ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. A rendere pubblica la vicenda è stato lo stesso ministero russo, spiegando che: “Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un numero crescente di fake news sulla Russia. Per fermare in qualche modo questo flusso di bugie, abbiamo offerto a uno dei principali quotidiani italiani, il Corriere della Sera, di rilasciare un’intervista esclusiva al ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov”.

Si tratta appunto del quotidiano Corriere della Sera, secondo la Tass, uno dei principali quotidiani nazionali, nonché uno dei più letti. Stando a quanto emerge, una volta proposta l’intervista esclusiva, “la redazione del quotidiano ha accettato con entusiasmo”, dopodiché ha iniziato a sottoporre a Lavrov le varie domande, alle quali lo stesso “ha fornito una risposta esaustiva” a ognuna. Ma quando l’intervista sembrava ormai prossima a essere pubblicata, deve essere cambiato qualcosa: “Il testo è stato preparato molto rapidamente ed era pronto per la pubblicazione.

Tuttavia, il giornale si è rifiutato di pubblicare le risposte di Lavrov alle proprie domande”, ha precisato ancora il ministero degli Esteri russi. Ma quale è stata la motivazione fornita? Stando al dicastero presieduto da Lavrov, le parole rilasciate dallo stesso ministro conterrebbero “troppe affermazioni discutibili che devono essere verificate o chiarite e che la loro pubblicazione andrebbe oltre i limiti del ragionevole”.

CORRIERE DELLA SERA RIFIUTA INTERVISTA DI LAVROV: COSA E’ SUCCESSO

A quel punto, il ministero ha suggerito al Corriere della Sera “di pubblicare una versione ridotta nell’edizione cartacea del giornale e di pubblicare il testo completo sul suo sito web. Tuttavia, la redazione ha respinto questa proposta.

Consideriamo questa una manifestazione di palese censura”. Secondo quanto aggiunge ancora il ministero degli Esteri russi, “i cittadini italiani hanno il diritto di accesso all’informazione, garantito dall’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani”, per poi pubblicare la versione integrale dell’intervista, nonché quella che doveva essere pubblicata dal Corriere della Sera, e facendo notare che nella versione finale “tutti i momenti che non si vogliono vedere sono stati deliberatamente esclusi dalla redazione”.

Il ministero conclude dicendo: “Questo caso è un vivido esempio di come informazioni oggettive sulla situazione in Ucraina vengano nascoste ai cittadini italiani, che vengono deliberatamente ingannati”, aggiungendo che la Tass, l’agenzia di stampa che ha riportato la notizia, ha i diritti esclusivi per pubblicare il testo integrale della “chiacchierata” fra il Corriere della Sera e il ministro Lavrov.

CORRIERE DELLA SERA RIFIUTA INTERVISTA DI LAVROV: ECCO COSA SI LEGGE NELLA STESSA

Ma cosa si leggeva nell’intervista? I punti chiave sarebbero che la Russia è in attesa del vertice di Budapest con gli Stati Uniti per discutere della fine della guerra in Ucraina; inoltre, per Lavrov, le truppe russe stanno agendo nel modo più responsabile possibile, come confermato anche dal fatto che l’esercito ha consegnato 9.000 corpi di soldati ucraini caduti in battaglia, contro i soli 143 ricevuti da Kiev.

Viene infine specificato che, sempre secondo il ministro degli Esteri russo Lavrov, l’Europa si starebbe preparando a una grande guerra contro la Russia, con riferimento molto probabilmente alla corsa agli armamenti indetta da Bruxelles e alla crescita degli investimenti nei comparti militari.

Detto ciò, Mosca si augura che gli Stati Uniti rimangano in qualche modo neutrali in tale situazione, evitando di dare vita a mosse che potrebbero causare un’escalation nel conflitto. Infine, per Lavrov, la Russia resta aperta a un accordo e a contatti con l’Europa, dopo che sarà terminata quella che lui definisce una “frenesia russofoba”, aggiungendo infine che, a suo modo di vedere, è pressoché impossibile comprendere ciò che è realmente l’Ucraina nella narrazione europea.