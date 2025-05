Corro da te, film su Canale 5 diretto da Riccardo Milani

Sabato 17 maggio 2025, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, alle ore 21:40, la commedia drammatica e sentimentale Corro da te. Si tratta di un film italiano del 2022, diretto da Riccardo Milani, conosciuto per Come un gatto in tangenziale 1 e 2 e per essere il marito di Paola Cortellesi.

I protagonisti del film Corro da te sono due attori molto noti e amati: Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. Favino è uno che sa fare tutto, passa dal dramma (Il traditore) alla commedia con una facilità disarmante. Qui interpreta un personaggio che all’inizio non è proprio simpaticissimo. Leone, partita da Miss Italia e diventata un’attrice molto brava, dimostra ancora una volta quanto sia capace di dare spessore ai suoi personaggi Le musiche che accompagnano la storia sono di Piero Messina e Saverio Principini.

Il film è un remake del francese Tutti in piedi, di Franck Dubosc, con protagonisti lo stesso Dubosc e Alexandra Lamy.

La trama del film Corro da te: le bugie e gli inganni sono un boomerang in amore

Corro da te racconta di Gianni, un uomo d’affari affascinante, di successo, ma un po’ farfallone e superficiale. La sua vita è un susseguirsi di conquiste, spesso ottenute raccontando un sacco di bugie. Per conquistare l’ennesima ragazza, si inventa di essere costretto su una sedia a rotelle, sperando di impietosirla. Ma il destino (o forse solo una coincidenza) gli mette sulla strada Chiara.

Chiara è una musicista, un vulcano di energia e positività, che una sedia a rotelle la usa per davvero, a causa di un incidente. Gianni si innamora, ma la bugia iniziale gli si ritorce contro. Viene scoperto da Alessia che lo sprona a dire tutta la verità a Chiara, salvo scoprire che lei in realtà sa già tutto e che aspetta sia lui a confessarle la verità per poi lasciarlo. Quando questo accade il loro rapporto si rompe inesorabilmente e Gianni rimane da solo, abbandonato anche dagli amici che non hanno accettato il suo comportamento. Questa situazione lo costringe a riflettere e a decidere di diventare una persona migliore. Quando tutto sembra perduto però, l’amore torna a trovarlo…

