Cresce l'indignazione per l'indagine sulla corruzione in Ucraina: mentre emergono storie di water d'oro, il popolo scende in piazza per protestare

Prosegue la lunga inchiesta sulla corruzione in Ucraina, procedendo di pari passo con la crescente indignazione da parte di un popolo che da ormai (quasi) quattro anni è costretto a sopportare le bombe e le incursioni della Russia scoprendo solamente adesso che – nel frattempo – parte dell’entourage di fedelissimi del presidente Zelensky si è arricchito alle loro spalle: un vero e proprio cappio che piano piano si sta stringendo contro l’ex comico, imbarazzato dalle notizie che escono (quasi) quotidianamente, pur continuando a professarsi del tutto innocente.

Procedendo per ordine, è utile ricordare che l’attuale filone delle indagini sulla corruzione in Ucraina si sta concentrando soprattutto attorno agli affari loschi attorno alla gestione del settore energetico: il fulcro (almeno, per ora) sembra essere concentrato attorno alla Energoatom e alla figura di Timur Mindich, noto imprenditore e fedelissimo del presidente – nonché colui che avviò la sua carriera televisiva e politica – ritenuto dagli inquirenti il “burattinaio” del sistema corruttivo.

Scoppiano le proteste contro la corruzione in Ucraina: “La gente onesta muore mentre pochi eletti si arricchiscono”

Proprio a casa di Mindich – che nel frattempo ha lasciato l’Ucraina e si è reso del tutto irreperibile – gli inquirenti hanno anche fatto una scoperta che dimostra in modo perfetto la due facce della medaglia dell’Ucraina tra la povertà del fronte e la ricchezza di pochi eletti: il bagno della sua abitazione, infatti, sembrava essere completamente placcato d’oro, con tanto di water, bidet e – addirittura – spazzolone realizzati in oro e marmo.

Una scoperta – quella del water d’oro – che ha suscitato una vera e propria ondata di indignazione in tutta l’Ucraina, ben testimoniata dalla giornalista e volontaria miliare Mariia Berlinska sulle pagine di Ukrainska Pravda: mentre la guerra porta e porterà via “la maggior parte delle persone oneste e perbene”, infatti, a suo avviso “allo stesso tempo gli amici del presidente [stanno] spendendo per le prostitute, le auto e le ville (..) centinaia di milioni dei nostri soldi“.

Secondo Berlinska, peraltro, è assolutamente improbabile che – trattandosi di persone nella “cerchia ristretta del presidente” – Zelensky “non fosse a conoscenza” di quello che stava succedendo nel giardino di casa sua: una visione che trova sempre più sostegno tra la gente comune in Ucraina, tanto che nonostante le bombe continuino a piovere del cielo e l’energia sia sempre più razionata, piazza Maidan è stata invasa da un’ondata di persone che chiedono chiarimenti e – soprattutto – cambi di rotta all’interno del governo.