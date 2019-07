Corsari/ Su Rai 3 il film con Geena Davis (oggi, 20 luglio 2019)

Oggi, sabato 20 luglio, alle 15.00 su Rai 3 va in onda il film del 1995 “Corsari” (titolo originale: “Cutthroat Island”). La pellicola è stata diretta dal regista finlandese Renny Harlin, candidato come peggior regista al Razzie Award. I costumi sono affidati all’italiano Enrico Sabbatini, mentre le musiche sono di John Debney, noto per aver composto la colonna sonora del film “La passione di Cristo” di Mel Gibson. Il cast vede protagonisti Geena Davis (Morgan), Matthew Modine (William), Frank Langella (Doug), Maury Chaykin (John), Patrick Malahide (il Governatore Ainslee).

Corsari, la trama del film

Nel 1668 in Giamaica, Morgan Adams dà la caccia a suo zio il pirata Doug Brown, che ha catturato il padre, Black Harry. Black Harry ha uno dei tre pezzi della mappa che conduce a un tesoro nascosto sulla remota isola di Cutthroat. Doug ha un altro pezzo della mappa, che ha ottenuto dopo aver ucciso il fratello Richard, mentre un quarto fratello, Mordechai, ha l’ultimo pezzo. Harry si rifiuta di dare a Doug il suo pezzo e fugge con l’aiuto di Morgan, ma non prima di essere ferito. In punto di morte Harry rivela a sua figlia dove si trova il pezzo di mappa: sul suo scalpo. Morgan, ora capitano della Morning Star, parte alla ricerca del tesoro. Sfortunatamente, le indicazioni sulla mappa sembrano essere in latino, lingua che a bordo nessuno conosce. La ciurma si dirige a Port Royal per trovare un traduttore. Lì scoprono che uno degli schiavi che verrà venduto all’asta, il dottor William Shaw, parla correntemente il latino. Dopo aver vinto l’asta, Morgan si reca al rifugio dello zio Mordechai, che poco prima di essere ucciso dal fratello Doug lascia il suo pezzo alla nipote. Con la mappa ormai completa la Morning Star salpa verso l’Isola del non ritorno…

