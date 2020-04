Corsari/ Su Rete 4 il film con Geena Davis e Frank Langella (oggi, 19 aprile 2020)

Pubblicità

Corsari va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, a partire dalle ore 15. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1995 grazie ad una coproduzione tra Italia, Germania, Francia e Stati Uniti d’America con la regia affidata a Renny Harlin, il soggetto è stato scritto da Michael Frost Beckner, James Gorman, Bruce A. Evans e Raynold Gideon mentre la sceneggiatura è stata sviluppata da Robert King e Marc Norman. Le musiche della colonna sonora sono state composte da John Debney, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Peter Levy e nel cast figurano tra gli altri Geena Davis, Matthew Modine, Frank Langella, Maury Chaykin e Patrick Malahide.

Corsari, la trama del film

Ecco la trama di Corsari. Ci troviamo nei mari dei Caraibi nei pressi dell’isola della Giamaica nel corso del XVII secolo ed in particolar modo nell’anno 1668. Una bella ed appassionata donna di nome Morgan si sta alzando da un letto di una camera di una piccola pensione a Port Royale dopo una sentenza notte di passione di amore con un militare della Marina Britannica.

Pubblicità

L’uomo tuttavia prende la propria pistola e la punta verso la propria donna per ucciderla in quanto a conoscenza del fatto che lei sia la figlia del famigerato e tanto ricercato Corsaro Black Henry. Tuttavia la donna non si farà trovare impreparata in quanto la sua inseparabile scimmietta era stata avvertita di questa possibile situazione per cui ha tolto in maniera straordinaria le pallottole dalla pistola del tenente che rimane assolutamente sbigottito e senza parole. Tornata verso il porto la donna viene avvertita da alcuni uomini del padre di come un corsaro particolarmente famoso per la sua efferatezza abbia catturato suo padre allo scopo di costringerlo a consegnarvi la mappa del famigerato tesoro di cui tutti dono alla ricerca ormai da diversi decenni.

Si mette immediatamente a bordo di una piccola barchetta per raggiungere la postazione dove si trova la barca del Corsaro e dove riuscirà in effetti a salvare suo padre che si era rifiutato di consegnare la mappa al proprio nemico. Dopo aver salvato il padre è riuscita a nuotare fino alla spiaggia tuttavia deve prendere atto delle condizioni critiche del proprio genitore il quale prima di morire le parla della mappa che è stata tatuata sul suo corpo.

Pubblicità

Toccherà quindi alla giovane donna occuparsi del tesoro britannico e nello specifico di prendere il comando di quella che era la ciurma di suo padre e della sua stessa nave. Ha inizio così una straordinaria avventura nel corso della quale La giovane pirata dovrà fare i conti con tantissimi altri nemici che pronti a fare qualsiasi cosa pur di mettere le mani sul favoloso tesoro che da tantissimi anni tutti sono alla ricerca ma che nessuno è riuscito mai a trovare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA