Corte Costituzionale, diretta video conferenza stampa/ Consulta, relazione di Sciarra

RIUNIONE CORTE COSTITUZIONALE, DIRETTA VIDEO STREAMING CONFERENZA STAMPA CON SCIARRA

Si terrà oggi la Riunione straordinaria della Corte Costituzionale al termine della quale la Presidente della Consulta Silvana Sciarra incontrerà i giornalisti per rispondere alle domande nella conferenza stampa in diretta tv su Rai 2 e Rai News24 (e video streaming su RaiPlay). L’appuntamento principale alle ore 11 con la relazione sull’attività e gli indirizzi giurisprudenziali della Corte Costituzionale nel 2022, presentato dalla Presidente Sciarra: a seguire, dalle ore 12 circa, la conferenza stampa dove porre al centro tutti i temi delle sfide della Consulta nel biennio 2022-2023.

La Riunione straordinaria della Corte vedrà la presenza tra le più alte cariche dello Stato e del Governo anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: L’accesso a Palazzo della Consulta avverrà dalla portineria centrale, in Piazza del Quirinale 41, a partire dalle ore 9,30, e sarà consentito non oltre le ore 10,20. Qui sarà possibile seguire la Relazione della Presidente Sciarra e qui la successiva conferenza stampa anche in diretta video streaming dal portale web della Corte Costituzionale.

ATTI CONSULTA 2022, I TEMI DELLA CONFERENZA STAMPA

Dalle regolamentazioni sulla vita nelle carceri al tema controverso dei vaccini Covid, fino ai nodi tutt’ora in discussone come l’ergastolo ostativo e il regime del 41 bis: sono tanti i temi che saranno toccati dalla Presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra – dallo scorso ottobre 2022 subentrante al Presidente emerito Giuliano Amato – tanto nella Relazione quanto nella conferenza stampa.

Non è da escludere che una parte della discussione sarà centrata anche sui temi cosiddetti “etici”, dal fine vita-Eutanasia alle controverse tematiche su maternità surrogata (che è e rimane un reato per lo Stato italiano) e diritti LGBTQ. Nelle anticipazioni emerse negli scorsi giorni circa l’Annuario 2022 delle attività della Corte – che vede 270 decisioni, 213 sentenze e 57 ordinanze – la Presidente Sciarra ha ravvisato alcune criticità da sottoporre al Parlamento: «La Corte ha limitato il suo potere e ha scelto di concedere il tempo necessario al Parlamento per confezionare una nuova legge», ma ciò «non ha portato sempre a risultati soddisfacenti e rapidi per i cittadini». Sul tema del 41bis e le sentenze sul caso Cospito, la Relazione rileva che «Il visto di censura sulla corrispondenza tra il detenuto e l’avvocato viola il diritto di difesa»; da ultimo, sul fronte Covid e obbligo vaccinale, la Corte Costituzionale «ha posto sempre rispetto per le scelte individuali».

