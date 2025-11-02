Polemica di FdI sulla Corte dei Conti che usa "due pesi" su Ponte e Superbonus nasce da origine fallace: resta però lo scontro sulla magistratura perché...

LA CORTE DEI CONTI BOCCIA IL PONTE E APPROVA IL SUPERBONUS? LE COSE NON STANNO ESATTAMENTE COSÌ…

Il partito della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accusato i giudici della Corte dei Conti di aver usato due pesi e due misure in merito alla decisione “choc” di stoppare la delibera di legittimità sul Ponte sullo Stretto, mentre avrebbero dato il via libera alle spese (quelli sì completamente choc per le casse dello Stato, ndr) del Superbonus 110%. Il tutto mentre la polemica infiamma tra la maggioranza e l’Associazione Nazionale Magistrati, tanto sulla riforma Nordio quanto appunto sul futuro del Ponte tra Messina e Reggio Calabria che ora vede stopparsi i lavori a meno di un mese dal via dei cantieri.

Sui social è scattata la polemica dopo un post di Fratelli d’Italia dove si mette a confronto il costo di 13 miliardi per il Ponte sullo Stretto e i 123 mld per il Superbonus, con ricadute evidente di crescita e mobilità (il primo) e complicazioni per le casse dello Stato (il secondo). Il tema è efficace dal punto di vista politico, ma fallace alla prova dei fatti.

I magistrati della Corte dei Conti hanno infatti potuto stoppare il Ponte, in attesa che la politica metta a punto nuovi rilievi sul decreto, in quanto una delibera della commissione CIPESS è sottoposta per legge al vaglio dei giudici contabili, mentre un decreto legge d’urgenza come quello del Superbonus sotto il Governo Conte-bis non lo prevede. La differenza sta tutta qui, con dunque una confusione politica sui poteri della Corte: di contro, va poi ricordato come a posteriori, non sono mancate critiche forti della Corte dei Conti nei confronti del Superbonus.

RESTA IL CAOS SULLA GIUSTIZIA E IL “TIMORE” DI UNA DECISIONE POLITICA SUL PONTE DI MESSINA

Come annota “Pagella Politica” in risposta alle polemiche sollevate da FdI, la medesima corte nella NADEF del 2021 invitava il Governo Pd-M5s a monitorare con grande attenzione le spese del Superbonus edilizio in quanto «l’enorme domanda generata rischiava di gonfiare i prezzi dei materiali edilizi».

Insomma, il caos sul Ponte permane ma non è strettamente derivante dai presunti “due pesi” usati dalla Corte rispetto ad altre politiche strong come appunto il Superbonus: piuttosto occorre concentrarsi su quanto verrà inserito nelle motivazioni da qui a 30 giorni stilate dalla Corte dei Conti dopo lo stop al visto di legittimità, comprendere a fondo come dopo i vari rilievi (anche accettati dalla UE) si arrivi ad un ultimo ostacolo, non previsto affatto dall’esecutivo (che infatti ha reagito duramente alla decisione).

Il timore di una scelta politica nel pieno di uno scontro accesissimo tra l’ANM e parte della magistratura contro la riforma della giustizia appena approvata in Parlamento, inutile girarci attorno, è molto ben presente: i giudici difendono il loro sacrosanto diritto a porre rilievi e problematiche alle delibere a loro sottoposte, ma visto il recente passato di svariati altri ostacoli messi al progetto del Ponte sullo Stretto, il “sospetto” di uno scontro politico è presente.

Il fatto che poi nella riforma Nordio sia prevista entro fine Legislatura anche una rimodulazione di poteri e oneri della Corte dei Conti, è un ulteriore problematica che per ora mette in discussione solo a livello teorico le scelte dei giudici. Solo il tempo dirà se dietro allo stop momentaneo del Ponte vi sia stata una poca accuratezza del Ministero dei Trasporti nel mettere a punto l’intero progetto, o se invece sarà un altro teatro di scontro politico tra Stato e giudici