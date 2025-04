Nella giornata di ieri, lunedì 7 aprile 2025, la Corte Suprema Usa ha autorizzato il presidente Donald Trump, ad utilizzare l’Alien Enemies Act per espellere i migranti. Lo riferisce la CNN, sottolineando come la legge fu introdotta nel 1798, quindi più di due secoli fa, e fa riferimento ad un periodo di guerra negli stati d’oltre oceano. Obiettivo, deportare in maniera più rapida i presunti membri delle gang, a conferma di quanto il tycoon newyorkese stia utilizzando il pugno duro contro l’immigrazione, come del resto aveva promesso durante la campagna elettorale.

Si tratta ovviamente di un lasciapassare che permetterà ai funzioni dell’immigrazione dell’amministrazione Trump di godere di ampia autorità in tema di espulsioni, rendendole decisamente più agevoli e veloci. La Corte Suprema, composta in totale da 9 giudici, ha espresso parere favorevole attraverso 5 degli stessi, mentre tre si sono detti contrari più la giudice Amy Coney Barrett, membro conservatrice della corte, che ha invece espresso un parziale dissenso.

CORTE SUPREMA DA’ RAGIONE A TRUMP IN TEMA DI ESPULSIONI: LA SODDISFAZIONE DEL TYCOON

Ovviamente soddisfatto Donald Trump che attraverso il social Truth ha parlato di “un grande giorno per la giustizia in America”, aggiungendo che: “La Corte Suprema ha confermato lo Stato di diritto nella nostra Nazione consentendo a un Presidente, chiunque egli sia, di proteggere i nostri confini e le nostre famiglie e il nostro Paese stesso”. Dello stesso parere sono stati il procuratore generale Pam Bondi e la segretaria per la sicurezza interna Kristi Noem, che sempre attraverso i social hanno parlato di una “vittoria storica per lo stato di diritto”.

Il procuratore generale ha aggiunto: “Un giudice attivista di Washington non ha la giurisdizione per prendere il controllo dell’autorità del presidente Trump di condurre la politica estera e garantire la sicurezza del popolo americano”. “Il presidente Trump ha dimostrato ancora una volta di avere Ragione!” ha scritto invece Noem , aggiungendo: “Vai via ora o ti arresteremo, ti rinchiuderemo e ti deporteremo”.

CORTE SUPREMA DA’ RAGIONE A TRUMP IN TEMA DI ESPULSIONI: COSA E’ EMERSO

Il giudice distrettuale statunitense James Boasberg aveva temporaneamente impedito al presidente di invocare l’Alien Enemies Act nei confronti di cinque venezuelani, ma la decisione della Corte Suprema USA ha respinto la sua richiesta, dando quindi il lasciapassare a Donald Trump. Stando a quanto deciso dai giudici, le persone che sono oggetto di espulsione tramite l’Act del 1798, devono ricevere un adeguato preavviso, di modo che gli stessi possano avere un tempo ragionale per fare ricorso.

Gli avvocati che difendono i migranti sono però preoccupati che non vi siano i tempi necessari per presentare tali rivendicazioni legali, e a riguardo la giudice Sonia Sotomayor, la più anziana esponente liberale della corte, si dice convinta che tale azione di Donald Trump “rappresenti una minaccia straordinaria allo stato di diritto”, aggiungendo “Che la maggioranza di questa corte ora ricompensi il governo per il suo comportamento con un risarcimento discrezionale equo è indifendibile”.

CORTE SUPREMA DA’ RAGIONE A TRUMP IN TEMA DI ESPULSIONI: CONTRARI BOASBERG E SOTOMAYOR

Anche il giudice Boasberg ha attaccato duramente l’amministrazione Donald Trump, e nonostante la Corte Suprema abbia dato ragione al presidente sta valutando di poter eventualmente fare causa nei confronti degli stessi con l’accusa di oltraggio alla corte avendo violato i suoi ordini avendo permesso i voli di deportazione. Sotomayor, a riguardo, ha spiegato che la questione della conformità dinanzi a Boasberg “dovrebbe essere motivo sufficiente per dubitare che il governo si presenti davanti a questa corte con le mani pulite”.

E ancora: “Ciò è tanto più vero perché il governo ha costantemente ostacolato gli sforzi della Corte distrettuale per scoprire se il governo in effetti ha violato il suo ordine espresso”, ha scritto, aggiungendo inoltre che la “condotta dell’amministrazione in questa causa rappresenta una minaccia straordinaria allo stato di diritto”. Parole durissime quindi quelle della Sotomayor, ma alla fine hanno vinto i giudici a favore di Trump.