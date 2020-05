Corte Suprema Facebook/ Cos’è e come funziona, ufficiali i primi 20 membri

Pubblicità

E’ nata la Corte Suprema di Facebook, e ne sono stati resi noti i primi membri: per il momento sono 20 persone a comporre l’Oversight Board ma, si legge su corriere.it, presto si arriverà a raddoppiarne il numero. Di cosa si tratta? Dell’argomento si discuteva già nel novembre 2018, quando per la prima volta era stata annunciata la creazione di questa Corte; lo aveva detto lo stesso Mark Zuckerberg, fondatore del celebre social network, e adesso sappiamo più nello specifico che questo Oversight Board dovrà deliberare sui ricorsi degli utenti contro la rimozione dei contenuti dalle sue piattaforme – tra le quali è compreso anche Instagram. Magari non a tutti sarà successo, ma può capitare che un determinato post sia cancellato perché in violazione della politica del social; ecco, adesso ci sarà una sorta di Corte Suprema atta a giudicare sull’argomento.

CORTE SUPREMA FACEBOOK: COS’E’ E COME FUNZIONA

La Corte Suprema interna a Facebook, in virtù della sua terzietà, dovrà emettere decisioni vincolanti e, anche se in disaccordo, l’azienda avrà l’obbligo di rispettarle come si legge nella Carta che è già stata resa pubblica, e che definisce poteri e competenze del Board. Lo scorso settembre Zuckerberg aveva detto che “non penso che le aziende private come la nostra dovrebbero prendere da sole così tante decisioni su come le persone si esprimono”, parlando in relazione ai milioni di provvedimenti sui contenuti postati dagli utenti di Facebook. Da cui appunto la necessità del Comitato per il controllo (questo il nome “ufficiale” in lingua italiana) che, lungi dall’occuparsi di tutte le controversie, dovrà individuare specifici casi di studio nella speranza che, facendo giurisprudenza come si usa dire, possano andare a migliorare quelle che sono le politiche dell’azienda.

Mercoledì scorso sul New York Times è comparso un articolo che riguardava il completamento della prima tranche di reclutamento: a scegliere i primi elementi della Corte Suprema di Facebook sono stati Catalina Botero-Marino, Jamal Greene, Michael McConnell e Helle Thorning-Schmidt (ex Primo Ministro della Danimarca), vale a dire i co-chair dell’azienda di Menlo Park che avranno anche la direzione del Comitato. Sul sito ufficiale dell’Oversight Board c’è una sezione alla quale è possibile leggere tutti i nomi del comitato. Si tratta di personaggi illustri, tra cui spiccano vari docenti universitari e soprattutto Tawakkol Karman, politica e attivista yemenita che nel 2011 ha ricevuto il Premio Nobel per la pace (insieme a Ellen Johnson Sirleaf e Leymah Gbowee) per la battaglia a favore della sicurezza delle donne e del loro diritto alla piena partecipazione nell’opera di costruzione della pace.



