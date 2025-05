SI SPACCA LA CORTE SUPREMA USA SUI FINANZIAMENTI ALLA SCUOLA CATTOLICA IN OKLAHOMA: STOPPATI I FONDI, COS’È SUCCESSO

Si chiama St. Isidore of Seville Catholic Virtual School, sarebbe stata la prima scuola “charter” degli Stati Uniti e avrebbe potuto ridefinire i limiti tra lo Stato e la libertà religiosa: si tratta di scuole pubbliche gestite in maniera privata, con finanziamenti pubblici e che svolgano un servizio pubblico in un’idea comunque diversa dal concetto delle scuole paritarie italiane. Ebbene, per il momento non si avrà alcun finanziamento dato che la Corte Suprema USA ha bocciato con 4 pareri contrari e 4 favorevoli il via libera: come previsto dalla legge americana, in caso di parità permane la decisione del tribunale inferiore.

Dopo una lunga fase di audizioni e dibattiti presso la Corte Suprema Federale, si è deciso di andare alla “conta” dopo che le diocesi locali dell’Oklahoma avevano approvato la creazione della scuola cattolica all’interno del piano di istituti “charter”, con insegnamenti cattolici, curriculum confessionale e visione teologica all’interno delle varie materie scolastiche. Il Consiglio statale aveva approvato il progetto, bloccato però dalla Corte Suprema locale dell’Oklahoma, rimandando tutto al parere finale della Supreme Court US.

Con la ricusazione (non partecipazione) della giudice federale Amy Coney Barrett – per potenziale “conflitto di interesse” in merito – la Corte si è di fatto spaccata a metà non riuscendo a trovare una maggioranza in merito alla scuola cattolica finanziata con fondi pubblici: secondo il parere del tribunale originario, alla fine accolto dalla “non-decisione” della Corte Suprema, le scuole charter violerebbero il Primo Emendamento sulla separazione tra Stato e religione.

È da tale concetto cardine della Costituzione americana che si è aperto il dibattito che ora resta di fatto insoluto: da un lato infatti lo Stato non può in alcun modo promuovere una fede religiosa, né finanziarla tantomeno. Dall’altro però, i cittadini americani hanno il pieno diritto di praticare la propria fede liberamente: con la “decisione” bloccata presso la Corte Suprema la scuola dell’Oklahoma non sarà creata, generando malcontento in entrambe le “fazioni” interessate dall’esito della sentenza.

SCUOLE, EDUCAZIONE E FEDI: UN PROBLEMA DI LIBERTÀ

Chi contesta la creazione di una scuola cattolica finanziata con soldi dei contribuenti – che ritiene sia sbagliato modificare i rapporti tra Stato e chiese – avrebbe voluto una sentenza netta contraria alla scuola charter; chi invece, come il Governatore repubblicano dell’Oklahoma, è sostenitore del progetto contesta che sia avvenuta una sorta di discriminazione religiosa tutt’altro che minimale.

La decisione presa oggi ha dunque implicazioni non da poco nel dibattito già intenso e diviso nell’opinione pubblica tra libertà religiosa, identità e democrazia: se infatti è comprensibile mantenere una distanza laica tra lo Stato e le confessioni religiose – evitando in futuro altre richieste da ulteriori religioni (in America molto più frammentate che in Europa, ndr)) tra le più disparate, di contro il rischio che si crei una discriminazione contro la fede cattolica è altrettanto presente.

Come già evidenziato negli anni scorsi dalla Conferenza Episcopale americana, spesso i cattolici vengono visti come cittadini di Serie B, disposti ad un «dispotismo giacobino» da legislazioni locali e cultura woke: con l’avvento di Trump qualcosa si è smosso sotto il profilo del rapporto tra fede religiosa e potere dello Stato ma non basta per “chiudere” la contesa. Lo scontro interno in America permane ed è fortissimo: un lato accusa la Corte Suprema di non tutelare appieno la libertà religiosa, anzi discriminando contro la fede cattolica nell’impedire la creazione di scuole cristiane libere; d’altro canto, l’ala liberal teme che si possa arrivare a finanziare scuole con “indottrinamenti” religiosi, dove non vengano accettati studenti e insegnanti non credenti.

Al netto della contesa educativa, religiosa, politica e culturale ben complessa, resta un dato che scardina entrambe le posizioni: arrivare ad un modello simile a quello europeo, dove una scuola paritaria ha valore e funzione pubblica e può ricevere per questo finanziamenti pubblici (anche se purtroppo non eguali a quelli delle strutture statali) potrebbe essere l’origine di un accordo tra le componenti “liberal” e “repubblicane” interessate agli antipodi sulla creazione di scuole con valori religiosi negli Stati Uniti. Una libertà di insegnamento senza far venire meno il valore pubblico potrebbe non essere un “compromesso” così tanto al ribasso…