“Corteggiamento aereo” per Elisabetta Gregoraci al Battiti Live 2022/ “Ti amoooo”, mistero sul corteggiatore?

Durante le prove del Battiti Live 2022: tutti puntano gli occhi al cielo…

Questa sera si è svolta l’ultima tappa di uno degli eventi musicali più attesi dell’estate: il Battiti Live. L’evento musicale, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri giunge così al termine con la sua quinta puntata, che ha avuto luogo nella bellissima città di Trani. Per l’occasione si sono esibiti artisti del calibro di Elodie, Achille Lauro, Franco126 e tanti altri. Come si sa però prima di uno spettacolo ci sono sempre le prove, ed è proprio stato durante queste che un fatto insolito, ma anche molto romantico, ha avuto luogo, sconvolgendo tutti i presenti.

Nel pomeriggio infatti, come per ogni altra puntata, i vari artisti, tra cantanti e musicisti, ma anche i tecnici, fonici, truccatori, costumisti, si trovavano indaffarati in prove e ultimi accorgimenti quando, a un tratto, si sono distratti tutti costretti ad alzare gli occhi al cielo. Perché? Un aereo con a seguito un grosso cartellone ha sorvolato sulla piazza di Trani, mostrando una scritta a caratteri cubitali che riportava una dedica d’amore per Elisabetta Gregoraci. A mostrate prontamente il momento è stata con un post su Twitter di Radio Norba, da cui si legge la scritta romantica per “Ely”.

Ecco cosa diceva il messaggio aereo: “Ely ricorda il 28/08 alle 18. Ti amoooo”

Chissà se Elisabetta Gregoraci se l’aspettava che con l’ultima serata di conduzione, questa sorpresa romantica sarebbe arrivata. Prima delle prove, insieme all’altro conduttore del Battiti Live, Alan Palmieri, era andata a un meeting di benvenuto con il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro. Per fortuna poi, recatasi come al solito alle prove per la serata, ha potuto vedere e ricevere il grande gesto d’amore.

All’incirca alle 17 e trenta infatti l’aereo sorvola sulla piazza di Trani, ecco che cosa diceva il cartellone: “Ely ricorda il 28/08 alle 18. Ti amoooo”. Il messaggio non è firmato dunque è impossibile a risalire chi possa essere lo spasimante della Gregoraci. Le opzioni sono due: o è qualcuno che vuole conquistarla con un gesto folle e romantico o, perché no, magari qualcuno che con lei ha una storia segreta che è riuscito a tenere al di fuori delle telecamere. Ma soprattutto cosa significa quel 28/08? Non ci resta che aspettare e continuare a indagare.

