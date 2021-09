Corteggiatori di Andrea Nicole, reazioni dei genitori a Uomini e Donne/ “Sono aperti”

Andrea Nicole ha rotto il ghiaccio con i suoi corteggiatori e, nelle prime esterne, ha affrontato il discorso sulla reazione delle rispettive famiglie. Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi, in particolare, alcune pretendenti della tronista hanno spiegato di aver parlato a casa della sua storia svelando quella che è stata la reazione dei genitori. Alessandro è stato il primo corteggiatore con cui Andrea Nicole è uscita in esterna. Alessandro ha raccontato di averne parlato prima con la madre e la sorella. “Sono rimasti un attimo “scioccate” poiché non mi era mai successo. È normale e comprensibile che uno rimanga un po’ spiazzato. Io a loro lo avrei detto a prescindere, siamo molto uniti, soprattutto con mia sorella […]“,ha detto Alessandro.

“Lei mi ha detto di fare le mie scelte, come in passato. Anche lei non se lo aspettava, ma soprattutto perché è qualcosa che non senti tutti i giorni e vicino a me non c’è mai stato un caso simile”, ha poi aggiunto. Il corteggiatore, poi, ha raccontato tutto anche al padre che ha avuto la seguente reazione. “L’ho detto a papà, pensavo peggio, è stato tranquillissimo. Mi ha detto che è una scelta che devo fare io”.



CIPRIAN, CORTEGGIATORE DI ANDREA NICOLE, SVELA LA REAZIONE DEI GENITORI

In esterna con Ciprian, Andrea Nicole non è riuscita a nascondere l’imbarazzo causato dall’evidente interesse. Tra i due c’è stato un feeling immediato e anche Ciprian, in esterna, dopo aver ribadito di voler continuare a conoscere Andrea Nicole da cui è stato colpito subito, ha svelato quella che è stata la reazione dei genitori.

“Ne ho parlato in famiglia, i miei sono aperti. Si preoccupano però di quello che gli altri possono dire e pensare, ma a me non me ne importa niente. Ovviamente c’ho riflettuto, la tua storia fa un po’ paura, era inevitabile. Ma quando sei scesa da quelle scale io non ho visto niente del tuo passato, io ho visto solo te e mi sei piaciuta. Mia madre sa che quando mi piace una persona vado avanti“, ha spiegato.



