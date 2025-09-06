Contro lo sgombero del Leoncavallo si terrà oggi un corteo in quel di Milano: ecco quali saranno le strade interessate dalla manifestazione

Nella giornata di oggi, a Milano, si terrà una manifestazione pubblica dopo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo, il più famoso del capoluogo meneghino, avvenuto lo scorso 21 agosto 2025. La manifestazione è iniziata poco fa alle ore 12:00, ed è partita da piazza Duca d’Aosta, a poca distanza dalla Stazione Centrale.

Sono attesi centinaia di ragazzi provenienti non soltanto dagli altri centri sociali di Milano, ma anche da quelli delle altre città; di conseguenza, le forze dell’ordine si aspettano una grande partecipazione. Una volta conclusosi il ritrovo, si terrà un primo corteo che, come riferito da MilanoToday, passerà per via Vittor Pisani, per poi spostarsi in piazza della Repubblica e successivamente in via Città di Fiume, per ritrovarsi nuovamente di fronte alla Stazione Centrale, da cui partirà il vero e proprio corteo. L’evento comincerà di preciso alle ore 14:00 dai Bastioni di Porta Venezia e attraverserà una serie di vie che, ovviamente, oggi saranno chiuse per favorire la manifestazione, che – ricordiamo – è stata regolarmente autorizzata dalle autorità.

Di conseguenza, chiunque dovesse transitare in quella zona attorno all’orario della manifestazione troverà sbarramenti o la presenza della polizia municipale. Le principali vie interessate saranno piazza Oberdan, viale Majno, viale Bianca Maria, viale Regina Margherita, corso di Porta Romana, via Francesco Sforza, largo Augusto, via Verziere; il corteo si concluderà in piazza Fontana, a due passi dal Duomo, dove i ragazzi dei centri sociali termineranno la propria marcia.

CORTEO PRO LEONCAVALLO A MILANO: LA MANIFESTAZIONE SI SNODERA’ PER CIRCA 2 KM

Si tratta di un corteo lungo circa 2 km, in cui – come detto sopra – non potrà circolare alcun mezzo, nemmeno quelli pubblici, con i percorsi di autobus e tram che saranno appositamente deviati per evitare di intralciare il passaggio dei manifestanti.

La viabilità sarà quindi particolarmente delicata soprattutto nella zona del centro storico, dove non si possono escludere disagi, anche se il fatto che la manifestazione si svolga nel weekend dovrebbe ridurre l’impatto sul traffico, alleggerito dall’assenza di molti lavoratori.



CORTEO PRO LEONCAVALLO A MILANO: “VIETATA” PIAZZA DUOMO

Stando a quanto riferisce Mi-Tomorrow, inizialmente gli organizzatori dell’evento a sostegno del centro sociale Leoncavallo avevano indicato come ultima tappa piazza Duomo, ma il Comune non ha concesso l’autorizzazione. Di conseguenza, il corteo si fermerà in piazza Fontana, comunque a pochi passi dalla chiesa simbolo di Milano.

Da tempo l’amministrazione comunale ha deciso di escludere piazza Duomo dalle manifestazioni, come già avvenuto lo scorso 12 aprile per un evento pro-Palestina, semplicemente per motivi di ordine pubblico, essendo la piazza più difficile da controllare e mettere in sicurezza. Gli attivisti che scenderanno in piazza denunciano che, con lo sgombero del centro sociale, è stato chiuso uno spazio destinato ai giovani in favore di una cosiddetta “città vetrina”, fatta di palazzi e mossa da grandi interessi economici.