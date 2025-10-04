Roma, corteo pro-Palestina oggi 4 ottobre 2025: quando comincia e dove, orari e percorsi, info divieti, traffico e trasporti, cosa prevede piano sicurezza

Si apre un’altra giornata di proteste e manifestazioni per Roma, i suoi cittadini e anche i turisti, visto che è stato annunciato un nuovo corteo pro-Palestina oggi, con altre migliaia di romani e non pronti a scendere in piazza per Gaza.

Dopo le manifestazioni della scorsa settimana e lo sciopero generale di ieri, questo sabato la Capitale sarà protagonista di un grande corteo che potrebbe superare le 20mila presenze, stando alle previsioni degli organizzatori, ma il dato potrebbe crescere, visto che le giornate precedenti hanno già mostrato una partecipazione molto alta, con piazze e strade invase dai manifestanti. Anche la Questura capitolina ha parlato di una partecipazione straordinaria.

I sindacati torneranno in strada insieme ai gruppi studenteschi e alle sigle pro-Pal, dando vita a un flusso di partecipanti che attraverserà alcune delle vie più simboliche della città. La manifestazione prenderà il via oggi alle 14:30: il ritrovo è previsto a piazzale Ostiense, invece il punto finale è Porta San Giovanni. Il corteo attraverserà diverse vie e piazze della città, indicate da Roma Mobilità in un comunicato ad hoc.

Le strade lungo il percorso resteranno chiuse al traffico almeno fino alle 19, con possibili riaperture anticipate a seconda dell’andamento della manifestazione.

CORTEO PRO-PALESTINA: DIVIETI E DEVIAZIONI

Per assicurare lo svolgimento ordinato e sicuro della manifestazione, Roma Servizi per la Mobilità ha disposto divieti di sosta e rimozioni forzate per tutti i tipi di veicoli nelle aree limitrofe al percorso a partire dalla mezzanotte precedente.

Le chiusure stradali determineranno modifiche al percorso delle linee di autobus che attraversano il percorso del corteo, con spostamenti dei capolinea di piazzale Ostiense e piazzale di Porta San Giovanni. Per quanto riguarda le deviazioni e modifiche, informazioni precise sono fornite qui da Roma Mobilità.

IL PIANO SICUREZZA PER ROMA

Per l’occasione è stato predisposto un piano sicurezza, nella speranza che vengano scongiurati scontri e non vi siano violenze. Questo l’obiettivo fissato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e ribadito negli incontri con i prefetti delle principali città interessate da manifestazioni e cortei. Il questore capitolino Roberto Massucci ha definito “imponente” il piano sicurezza per Roma, del resto c’è massima allerta per la giornata odierna, in quanto c’è anche il rischio di eventuali infiltrati.

I reparti della polizia di Roma potranno contare sull’aiuto di colleghi arrivati da altre città e, fino al 6 ottobre, sono stati limitati permessi e congedi per il personale. Il piano prevede anche il presidio di luoghi considerati sensibili, come consolati e ambasciate, e il controllo degli accessi principali alla città.