Corti e Onnis trovano e fanno cantare Bugo/ Video, Canzone Le Iene a Sanremo 2020

Come da tradizione, dopo ogni edizione del Festival di Sanremo arriva la canzone de Le Iene che vede protagonisti tutti i principali Big in gara nel corso della kermesse. Quest’anno erano ben 24 i cantanti che si sono esibiti sul palco dell’Ariston, poi diventati 23 dopo la squalifica di Morgan e Bugo. E proprio loro si sono resi protagonisti di quello che ormai è diventato un vero e proprio tormentone, soprattutto in rete. Stiamo parlando del testo manomesso da Morgan nella quarta serata di Sanremo 2020 e che ha poi portato allo scontro definitivo tra l’ex leader dei Bluvertigo e l’amico storico Bugo. Raggiungere tali livelli di epicità sarà difficile – se non impossibile – ma gli inviati de Le Iene, Stefano Corti e Alessandro Onnis ci hanno voluto provare riuscendo a coinvolgere il maggior numero di cantanti sanremesi, tra cui proprio Bugo! In attesa di poter ascoltare stasera la canzone de Le Iene a Sanremo, i canali social del programma hanno già pubblicato il simpatico video con gli errori e i fuorionda che è riuscito a strapparci una sana risata!

CANZONE LE IENE A SANREMO 2020: CANTA ANCHE BUGO!

A “condurre” la kermesse de Le Iene, anche loro protagoniste a Sanremo 2020, è stata una delle co-conduttrici che hanno affiancato Amadeus e che ha scatenato varie polemiche, ovvero Diletta Leotta. A lei il compito di lanciare la canzone di Corti e Onnis che ha visto coinvolti gli artisti più amati di questo settantesimo Festival che ha chiuso i battenti da alcuni giorni. Da Elodie ad Enrico Nigiotti, sono stati in tanti a partecipare alla canzone de Le Iene per Sanremo. Ad incontrare qualche difficoltà è stato anche Achille Lauro, ma non è andata meglio al vincitore del Festival, Diodato, che però ci ha messo tutto il suo impegno, esattamente come la sua ex fidanzata Levante e Raphael Gualazzi. A sorridere con le due iene è stata anche Elettra Lamborghini, tra le protagoniste indiscusse della kermesse. Ci hanno provato Anastasio, i Pinguini Tattici Nucleari, Marco Masini ed anche il giovane Riki, ma senza grande successo. Corti e Onnis sono riusciti anche nel compito per nulla semplice di trovare (e far cantare) proprio Bugo!





